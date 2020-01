Audi-Bayern Monaco: accordo record da 500 milioni di euro

(di Lorenzo Vulpis) – Per altri 4 anni Audi e Bayern Monaco proseguiranno nel loro “sodalizio” commerciale. L’attuale contratto sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2025, ma gli ottimi rapporti tra i due brand (Audi è anche azionista del club bavarese) hanno portato ad un naturale prolungamento per un ulteriore quadriennio. La casa tedesca dei “4 anelli” è al fianco del Bayern Monaco dal lontano 2002 (l’ultima partnership era terminata propio nel 2019). Sempre Audi sarà anche “official car” dei dirigenti e degli atleti, che riceveranno tutti (a testa) una vettura e-tron, proprio per abbinare i valori vincenti del club all’eccellenza delle prestazioni dell’e-suv. In totale il Bayern incasserà, da questa operazione,e circa 500 milioni di euro (si parla di un importo superiore ai 50 milioni di euro). Attualmente invece i bavaresi campioni di Germania incassano dallo sponsor automotive 40 milioni di euro a stagione. Dal 2011 Audi è anche “azionista” e, grazie a questo doppio ruolo, organizza l’Audi Cup, torneo estivo pre-stagione (in programma abitualmente alla Allianz Arena di Monaco di Baviera).

Da semplice sponsor (a partire dalla stagione 2002/3, dove ha preso il posto di Opel presente in quella stagione sulla divisa di gara) Audi è diventato prima “main sponsor” (anche se sulla maglia campeggia il logo di Deutsche Telekom) e poi fornitore ufficiale delle auto. Successivamente anche azionista a supporto del progetto sportivo del forte team teutonico. Un benchmark anche per altri top club di calcio europei, a partire da quelli italiani. E’ infatti una assoluta novità che un partner di questo calibro investa una cifra così importante (oltre 50 milioni di euro a stagione) senza poi essere presente sul materiale gara. Questi 500 milioni di euro inoltre potranno essere utilizzati per le prossime sessioni estive di calciomercato, portando il club bavarese ancora più in alto in Europa.