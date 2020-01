Enervit diventa official nutrition partner di UAE Team Emirates

Parte alla grande il 2020 di Enervit con l’annuncio di una partnership di livello nel mondo del ciclismo: per i prossimi 3 anni Enervit sarà Official Nutrition Partner del team UAE Team Emirates in qualità di fornitore ufficiale.

L’azienda italiana in forte espansione all’estero, fiera del suo approccioall in house in cui ogni prodotto è concepito-progettato-testato-realizzato internamente, sarà al fianco del team emiratino, che punta a lasciare un segno nella storia dello sport con atleti del calibro di Fabio Aru,il campione italiano Davide Formolo, il velocista Fernando Gaviria, e il fortissimo ventenne Tadej Pogačar, salito sul terzo gradino del podio alla recente Vuelta España 2019.

Grazie a oltre 40 anni di esperienza nella scienza della nutrizione nello sport, l’azienda,leader in Italia e tra i principali player europei nei settori dell’alimentazione edell’integrazione sportiva, supporterà a partire dal 2020 una delle squadre più competitive e promettenti del panorama ciclistico internazionale, in qualità di Fornitore esclusivo di tutti i prodotti legati all’integrazione e alla nutrizione funzionale.

Paolo Calabresi, Enervit Marketing Director Sport&Fitness, dichiara: “Siamo orgogliosi di affiancare una squadra di così alto profilo e di mettere al servizio degli atleti tutta la nostra competenza maturata accanto a grandi campioni.Questa partnership sarà importante per i nuovi obiettivi dell’azienda a livello internazionale. Ci fa molto piacere far parte di un progetto ambizioso, consapevoli di poter supportare il team al meglio negli importanti traguardi che si prefigge”.

Mauro Gianetti, Team Principal e CEO della UAE Team Emirates: “È con grande entusiasmo che iniziamo questa partnership. Enervit rappresenta una parte della storia dello sviluppo scientifico legato alla nutrizione sportiva, un brand storico dal pedigree importante. Ci auguriamo che questi 3 anni portino importanti soddisfazioni ad entrambi”.

L’accordo conUAE Team Emirates, squadra composta da campioni di ben tredici nazioni,rappresenta un ulteriore rafforzamento della presenza e della visibilità di Enervit nel Ciclismo, che si aggiunge al rapporto consolidato con la FCI -Federazione Ciclistica Italiana -comeNutrition Partner di tutte le Nazionali di Ciclismo e Sponsor delle Maglie azzurre.

Oltre alla FCI, Enervit è partner di diverse Federazioni sportive, come la FISI, Federazione Italiana Sport Invernalie Fornitore ufficiale delle Squadre dell’area nordica. Senza dimenticare il prestigioso circuito Ironman, in qualità di Official Nutrition Partner IRONMAN® European Tour.