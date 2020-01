KPMG: CHAMPIONS LEAGUE E DIRITTI TV AUMENTANO I RICAVI DEI CLUB CAMPIONI NAZIONALI 

Se fino alla stagione precedente i ricavi commerciali erano stati l’elemento trainante della crescita dei club, nel 2019 sono stati gli introiti provenienti dai diritti di trasmissione a contribuire maggiormente all’aumento delle entrate di sette degli ottocampioni; il motivo principale di questa evoluzione è da ricercare principalmente nella nuova, e più remunerativa, distribuzione dei diritti TV della, che a partire dal 2018 e fino al 2021 porterà complessivamente nelle casse delle squadre partecipanti 1.976 miliardi di euro all’anno (circa 564 milioni di euro annui in più rispetto al triennio precedente).Si giustifica in questo modo l’aumento di entrate dalla UEFA conseguite da Manchester City (+35 milioni di euro nonostante un percorso arrestatosi, come nel 2018, ai quarti di finale) e Bayern München (addirittura eliminato con un turno di anticipo rispetto alla scorsa stagione), mentre chi ha senza dubbio beneficiato dei risultati di una straordinaria campagna europea sono stati i campioni olandesi dell’Ajax, con 78 milioni di euro provenienti dalla UEFA e guadagni migliorati del 117% in un anno.L’unica eccezione a questoè data dalla Juventus il cui aumento dei ricavi commerciali (circa il 30%, il miglior risultato in questo campo tra le otto compagini), principalmente dovuto all’acquisto di Cristiano Ronaldo, ha superato la modesta crescita delle entrate dei diritti TV, condizionate negativamente dal nuovo sistema di distribuzione attuato dalla Lega Serie A.

Gli altri indicatori analizzati