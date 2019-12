ATP Cup 2020 firma un contratto di sponsorship con Rolex

(di Gregorio Scaglioli) – Rolex sarà lo sponsor ufficiale dell’ATP Cup, il nuovo torneo internazionale di tennis maschile al via all’inizio del 2020 (dal 3 al 12 gennaio): il marchio svizzero sarà presente sui campi da gioco ma anche nelle sedi della competizione in mostre e muri digitali.

L’ATP Cup subentra nel circuito a causa del cambiamento di format della Coppa Davis. Si svolgerà dal 3 al 12 gennaio nelle città australiane di Brisbane, Perth e Sidney con i giocatori dei primi 18 paesi della classifica ATP, che si sfideranno per conquistare il ricco montepremi di 15 milioni di dollari.

L’Italia, guidata dal “capitano” Fabio Fognini è stata inserita a Perth nel gruppo “D”. Nel primo match affronterà la Russia (oltre agli USA e alla Norvegia).

Rolex è un’azienda svizzera di orologi pregiati con 2.800 dipendenti ed un fatturato di 4,7 miliardi di euro (aggiornato al 2013), i suoi prodotti sono famosi in tutto il mondo e spesso vengono indossati in pubblico da personaggi famosi che ne diventano «ambasciatori»: tra questi, numerosi provengono dal mondo del tennis professionistico come Andy Roddick, Ana Ivanovic o ancora Roger Federer.