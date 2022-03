AS Roma: prima squadra di calcio di Serie A a introdurre l’intelligenza artificiale nel ticketing

Il software dedicato analizzerà decine di variabili, dai flussi turistici nella Capitale alle condizioni meteorologiche.

L’AS Roma è la prima squadra di calcio di Serie A a introdurre un sistema di intelligenza artificiale nella gestione delle attività di ticketing.

Grazie alla collaborazione con Premoneo – società specializzata nello sviluppo di software di AI – il club potrà avvalersi di una piattaforma che – studiando decine di variabili, dai flussi turistici nella Capitale all’andamento dei casi di Covid-19 – permetterà di adattare in tempo reale decisioni data driven come attività promozionali, tecniche di fidelizzazione dei tifosi e iniziative commerciali, costruendo offerte altamente segmentate e sempre più in linea con le caratteristiche e le preferenze dei propri sostenitori.

Il nuovo sistema consentirà al club di analizzare in tempo reale un vasto insieme di fattori, incrociando variabili di mercato che descrivano gli eventi in programma allo Stadio Olimpico e aspetti “esogeni” come le condizioni meteorologiche, i flussi turistici in città, il tasso di riempimento delle strutture ricettive nella Capitale e la presenza di eventi terzi sul territorio. Saranno presi in considerazione anche i dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 e la correlazione tra il trend dei contagi e la risposta del grande pubblico agli eventi dal vivo. Tutti fattori che, grazie all’utilizzo di algoritmi di forecasting che nei diversi mercati di applicazione hanno registrato un’accuracy del 95%, consentiranno alla società di ottenere previsioni puntuali sulla domanda dei biglietti per ogni match.

Con questo strumento, l’AS Roma porta le opportunità date dall’AI in un settore centrale per la società e per tutta l’industria sportiva: l’adozione di questa tecnologia sarà uno strumento a supporto dell’area Venue Business giallorossa per costruire strategie sempre più su misura dei tifosi.

Premoneo ha sviluppato l’innovativa piattaforma di intelligenza artificiale grazie al track record maturato con aziende leader nei rispettivi settori, quali ad esempio Lastminute.com Group nell’ambito del tour operating online, Dolphin Discovery nei parchi divertimento, Poste Italiane nella logistica.

Premoneo è una PMI innovativa specializzata nello sviluppo di software di IA a supporto di attività strategiche per il business come pricing, forecasting e segmentazione. Attraverso i suoi algoritmi basati su tecnologia proprietaria, la società risponde all’esigenza delle aziende di reagire in tempi rapidi alle variazioni della domanda e comprendere in tempo reale il comportamento dei propri clienti, supportandole nell’operatività quotidiana e nella definizione delle scelte strategiche.

Il nuovo sistema supporterà il management del club giallorosso a partire dalla stagione 2022-2023.

Paolo Monguzzi, Venue Business Director di AS Roma ha così raccontato la collaborazione: “I tifosi giallorossi non smettono mai di inondare il Club con il loro affetto e la loro passione, ben visibili a ogni partita casalinga allo Stadio Olimpico. Per questo motivo ci impegniamo continuamente a offrire loro un servizio innovativo e ritagliato intorno alle loro esigenze”

Federico Quarato, Amministratore Delegato di Premoneo, società di recente entrata a far parte del gruppo Vedrai SPA, ha commentato così l’accordo: “AS Roma ha scelto la nostra tecnologia per affrontare uno scenario di mercato inevitabilmente cambiato dopo il Covid. Analizzare le preferenze dei tifosi e rispondere alle loro necessità prevedendone il comportamento è l’obiettivo della collaborazione con il club. Un software come il nostro permetterà alla società di continuare il percorso di crescita in ambito ticketing e sales”.