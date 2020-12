AS Roma: idea New Balance per la sponsorship tecnica. Accordo da 4 milioni di euro annui 

(di Matteo Dionisi) – La nuova proprietà dell’Adidas, Under Armour, Castore, e aver risolto il contratto con la Nike lo scorso luglio (terminerà, sotto il profilo operativo, alla fine di questa stagione), la scelta sarebbe ricaduta sull’americana New Balance. La nuova proprietà dell’ AS Roma , guidata dall’imprenditore Dan Friedkin e suo figlio Ryan, è al lavoro per individuare il nuovo sponsor tecnico per le future maglie della squadra capitolina. Dopo aver sostenuto diverse trattative con brand del calibro di, e aver risolto il contratto con lalo scorso luglio (terminerà, sotto il profilo operativo, alla fine di questa stagione), la scelta sarebbe ricaduta sull’americana

Footyheadlines.com, a breve il club giallorosso dovrebbe ufficializzare il nuovo accordo con il colosso delle calzature sportive, che realizzerà la divise da gioco a partire dalla stagione 2021/22. Il contratto tra le due società prevede che nelle casse della Roma arrivino 4 milioni di euro a stagione, ma soprattutto una percentuale importante dalle vendite delle maglie. Proprio quest’ultimo elemento era stato tra i motivi principali della separazione con la Nike. Come riporta, a breve il club giallorosso dovrebbe ufficializzare il nuovo accordo con il colosso delle calzature sportive, che realizzerà la divise da gioco a partire dalla stagione 2021/22. Il contratto tra le due società prevede che nelle casse della Roma arrivino, ma soprattutto una percentuale importante dalle vendite delle maglie. Proprio quest’ultimo elemento era stato tra i motivi principali della separazione con la Nike.

La New Balance, nata nel 1906 con sede a Boston, in Massachusetts, non è nuova nel mondo del calcio. Il colosso americano ha una lunga lista di squadre europee, e negli anni passati ha vestito il Liverpool campione d’Europa e d’Inghilterra, il Celtic e la Dinamo Kiev (attualmente leader della classifica provvisoria in Ucraina). E’ anche lo sponsor tecnico del Porto e l’Athletic Club di Bilbao (LaLiga).