Udinese e Bluenergy insieme per una Dacia Arena “green”

Co-marketing nel segno della sostenibilità ambientale. E’ l’elemento distintivo che caratterizza l’impegno di Bluenergy group, multiutility friulana presente in tutto il Nord Italia, al fianco dell’Udinese calcio (per il quarto anno consecutivo) nel doppio ruolo di back jersey sponsor ed energy partner (l’azienda fornisce gas e luce alla “Dacia Arena”). Anche in questo campionato Bluenergy e il club bianconero continueranno nell’impegno verso la sostenibilità. La Dacia Arena, casa hi-tech dei friuliani, infatti, è tra i primi stadi a impatto nullo per quanto riguarda le forniture di energia elettrica e gas metano.

La partnership include anche il progetto “Stadio co 2 free“, avviato nel corso della stagione 2019/2020. L’obiettivo primario è rendere la Dacia Arena un impianto sempre più green e sostenibile. E’ alimentato con forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate e gas a impatto ambientale nullo.

Grazie poi all’adesione al progetto “Carbonsink”, società di consulenza che supporta le aziende nella gestione delle emissioni di anidride carbonica, Bluenergy riesce a compensare le emissioni di CO 2 prodotte dai consumi di gas attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati (andranno a finanziare e sostenere un progetto di mitigazione del cambiamento climatico).