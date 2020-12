App Olimpia Milano: già 10mila download nelle prime 3 settimane

Ad appena tre settimane dal lancio i tifosi dell’Olimpia Milano hanno scaricato 10mila volte la nuova App del club (ideata e realizzata dal partner tecnologico Iquii), download equamente divisi tra iOS e Android. Oltre il 20% degli utenti ha partecipato ai quiz proposti nei primi 10 giorni di vita della App e circa 1.000 appassionati hanno sottoscritto uno dei 3 livelli di membership attivabili.

Il primo è totalmente gratis e permetterà di usufruire di contenuti più ricchi ed esclusivi rispetto al sito del club. Il secondo prevede una fee mensile (2,29 euro), il terzo una annuale (49,99 euro). Nel secondo livello sono previsti contenuti extra come info, statistiche e video. L’ultimo livello è quello più importante. Prevista, in termini di benefit, la consegna del codice di Eurosport Player e 1 mese gratis di “Gazzetta Plus”, oltre ad una serie di altre opportunità offerte dal partner Bmw (come test drive e la consegna dell’auto direttamente a casa del cliente in caso di cambio gomme) e da “Smart Box” (cofanetti regalo).

Per celebrare questo primo traguardo il club ha invitato la fan base biancorossa ad entrare nella App (è possibile scaricarla cliccando qui), partecipando al quiz ribattezzato “Steal the Ball-You vs. 10k”. E’ possibile vincere un pallone autografato da tutti i giocatori della squadra. Uno dei tanti benefit cui sarà possibile accedere dopo il download della App.