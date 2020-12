BUDWEISER CELEBRA IL RECORD DI MESSI CON 644 BOTTIGLIE IN EDIZIONE LIMITATA

(di Daniele Caroleo) – Budweiser, una delle birre lager più famose al mondo, ha deciso di celebrare in maniera piuttosto particolare il record raggiunto da Lionel Messi (centravanti del Barça e della nazionale argentina) nei giorni scorsi. In occasione dei 644 gol segnati in una singola squadra dal fuoriclasse del Barcellona, infatti, l’azienda, sponsor “personale” del campione di Rosario, dal settembre del 2020, ha realizzato 644 bottiglie di birra speciali, numerate in edizione limitata. Ogni bottiglia, corrispondente ad una rete del calciatore argentino, è stata inviata, con annesso numero progressivo dei gol, ai 160 portieri a cui Messi ha segnato nel corso della sua carriera in blaugrana.

Lo scorso 22 dicembre Leo Messi è diventato il calciatore della storia che ha realizzato più gol con una sola squadra, superando il brasiliano Pelé. Con la sua rete, segnata in occasione del 3 a 0 del Barcellona contro il Valladolid, Messi ha infatti raggiunto quota 644 marcature con la prima squadra del Barcellona, in cui gioca dal 2005. Il precedente record, di Pelé, era di 643 gol segnati con il Santos Futebol Clube, in 19 stagioni, tra il 1956 e il 1974. La Budweiser è una birra lager chiara di proprietà della Anheuser-Busch InBev ed è prodotta a Saint Louis, nello stato del Missouri (USA), fin dal 1876.

Il brand Budweiser ed il calciatore argentino hanno sottoscritto la propria partnership all’inizio dello scorso mese di settembre, sulla base di un accordo triennale. Con questa sponsorizzazione, Messi è diventato ambasciatore globale del marchio di birra mentre Budweiser ha previsto la produzione di alcune bottiglie a marchio Messi, in edizione limitata.

Tra queste chiaramente anche quelle realizzate per celebrare il suo nuovo record e destinate a diversi portieri in tutto il mondo. Alcuni di loro, tra l’altro, hanno anche condiviso sui social le bottiglie ricevute, congratulandosi con Messi per il record raggiunto, come Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, Oblak, estremo difensore dell’Atletico Madrid, o Kepa portiere basco del Chelsea FC.