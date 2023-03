Andrea Agnelli (ex n.1 Juventus) come un fiume in piena sul quotidiano olandese De Telegraaf

De Telegraaf principale quotidiano olandese ha intervistato di recente Andrea Agnelli, ex n.1 della Juventus FC dimessosi dalla carica in seno al CdA bianconero. In un confronto, sui temi della SuperLega e dei rapporti complicati e con i vertici del football internazionale (ovvero il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin e della FIFA Gianni Infantino), ha dichiarato: “Non è strano che ci sia un solo candidato alla presidenza sia della Uefa che della Fifa? È una situazione sana? Ci si può aspettare un cambiamento da queste persone? Ceferin e Infantino faranno di tutto per rimanere al centro del potere. Non ho alcun problema con Ceferin. Se mi chiama rispondo. Con me l’amicizia e i sentimenti personali non si intromettono negli affari. Aleksander è il padrino di una delle mie figlie. Ne sono felice…“.