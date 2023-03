Quanto vale la filiera delle scommesse sportive in Italia?

L’analisi di un settore in crescita, tra scommesse sportive, esports e sponsorizzazioni, importante per l’economia nazionale e per i bilanci dei club.

Un giro d’affari che supera quota 11 miliardi di euro , con un aumento di 6 volte rispetto al 2006. A tanto ammonta il volume complessivo generato dalle scommesse sportive in Italia , un comparto sempre più importante per tutto il paese. Un’economia nascosta, che tra gambling pubblico e legale passa poi attraverso gli eSports e soprattutto attraverso le sponsorizzazioni.

I legami tra mondo del calcio e gioco pubblico infatti sono soprattutto quelli di accordi commerciali e collaborazioni, basate sul tema della comunicazione, delle notizie esclusive, dei contenuti ad hoc per gli abbonati e i tifosi. L’esempio più recente è quello dell’ Inter , che proprio da qualche settimana ha ufficializzato (con tanto di maglia da allenamento con logo dedicato) l’accordo con la piattaforma LeoVegas.news , diventato Official Infotainment Partner della squadra di Milano.

Ma a far registrare una crescita importante è soprattutto il segmento delle scommesse sportive, che condivide con i casinò online le stesse strategie di acquisizione clienti : sono sempre più frequenti, infatti, i bonus di benvenuto sulle piattaforme di scommesse online legate al calcio o agli sport in generale, rendendo possibile un aumento importante di tutto il pubblico.

38 miliardi di euro raccolti solo per la Serie A nella stagione 2020 2021, con il tennis in seconda posizione a “soli”, si fa per dire 61 milioni di euro. Sono questi i dati che arrivano dal Bilancio Integrato 2021 della Figc, commentato in questi termini dal suo presidente, Gabriele Gravina: “Il Bilancio Integrato è la fotografia che meglio rappresenta la multidimensionalità del mondo del calcio oltre ad essere valore economico, infatti, siamo soprattutto passione, coinvolgimento, educazione, formazione, responsabilità sociale, benessere individuale e collettivo”.