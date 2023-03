UNIPG lancia il webinar “Dal mondo fisico al digitale: come sta cambiando l’ecosistema sportivo”

Sabato 4 marzo alle ore 15.00, in diretta su Zoom, si svolgerà il webinar promozionale del Master in “Management dello sport e delle attività motorie”, targato UNIPG – titolo: “Dal mondo fisico al digitale: come sta cambiando l’ecosistema sportivo”.

Il webinar porrà l’accento su come l’economia digitale stia aprendo nuove opportunità per club, leghe e federazioni facendo ripensare a come lo sport viene giocato, allenato, guardato e comunicato.

Dalle applicazioni di realtà aumentata che, grazie alla rete 5G, permetteranno di vivere un evento sportivo, come una partita di calcio, in modo veramente innovativo, agli algoritmi che permettono di gestire al meglio le prestazioni di un atleta, ma anche quelle che possono migliorare il rapporto con le tifoserie.

A parlarne, con Marcel Vulpis, Direttore responsabile dell’agenzia Sporteconomy, Luigi Caputo, CEO di Sport Digital House e Cofounder dell’Osservatorio italiano Esports, Attilio Matarazzo, DG AC Perugia (club di Serie B), Lorenzo Succi, Direttore di UNIRIMINI e Manager TECNOPOLO di Rimini, esperto in marketing digitale, Simone Camardese addetto stampa SIR Safety Perugia.

🔗 Per partecipare e ricevere il link è necessario iscriversi https://masport.dipmed.unipg.it/richiedi-informazioni/

Per info riguardo riguardanti il master contattare direttamente la referente prof.ssa Leonella Pasqualini:

📱347 2932449

📞 0755784016

✉️ [email protected]