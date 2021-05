Alla scoperta dell’Inter della prossima stagione

I nerazzurri sono pronti per riconfermarsi? Chiedetelo alla società!

Con lo scudetto conquistato con largo anticipo e la vittoria per 3-1 contro la Roma, in casa Inter è già tempo di pensare al futuro. Un futuro che dovrebbe essere radioso, considerando le importanti basi gettate dal condottiero Antonio Conte, e che invece risulta incerto. Come mai? Perché c’è ancora da sciogliere il nodo relativo agli investimenti che la società vorrà e potrà fare sul mercato. Il presidente Steven Zhang avrà la forza economica per aprire un ciclo nerazzurro? Questa è la domanda che si stanno ponendo non solo i tifosi ma anche Conte, che vuole vederci chiaro prima di proseguire il suo rapporto con l’Inter. Sì perché senza garanzie tecniche importanti l’allenatore leccese potrebbe anche andarsene.

Un progetto che deve ripartire da un Antonio Conte…felice

La riconferma o meno di Conte sulla panchina dell’Inter, che dipenderà dalla volontà della società di investire sul mercato per costruire un progetto vincente, è di fondamentale importanza per capire se i nerazzurri lotteranno la prossima stagione per il titolo, e magari per fare bella figura in Champions League, oppure se dovranno accontentarsi di vivere un periodo di transizione in attesa di spendere importanti capitali per rinforzarsi. Quest’incertezza, oltre a interessare l’allenatore, ma anche i giocatori e i tifosi, interessa gli stessi scommettitori; finché non si farà chiarezza meglio aspettare prima di puntare sui colori nerazzurri approfittando dei migliori siti scommesse bonus. D’altronde come biasimarli; l’incertezza non piace a nessuno, a Conte poi…Insomma: se l’Inter vorrà confermare quanto di buono ha fatto vedere nel 2021 dovrà spendere, rinforzando un progetto che deve ruotare intorno a un Antonio Conte…felice. Solo se l’attuale allenatore avrà l’entusiasmo dei giorni migliori darà il massimo per la causa. E per far sì che ciò accada non basta ricordargli che con lui è possibile conquistare la seconda stella e fare bene in Champions, piuttosto si deve investire. E per investire ci vuole uno sforzo economico importante da parte della società. Il punto della questione alla fine è sempre questo.

Cedere i giocatori in esubero può bastare per rinforzarsi?

La società nerazzurra facendo a meno di Nainggolan e João Mário, e cedendo big dallo stipendio pesante come Vidal, potrebbe non solo rifiatare economicamente ma anche iniziare a raggranellare un piccolo tesoretto da usare sul mercato. Così facendo potrebbe provare ad assicurarsi un’ala come De Paul e almeno un attaccante. Forse Muriel? Ma per arrivare al colombiano ci vogliono più soldi, non bastano le cessioni! Ed ecco che ancora una volta la palla passa alla società, criticata in questi ultimi giorni dai tifosi, che deve trovare i soldi per convincere Conte a restare e per costruire un’Inter dal futuro radioso in Italia e all’estero.