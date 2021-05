Il Parma Calcio scende in campo contro ogni discriminazione

Nel match casalingo contro il Sassuolo, valido per la 37° giornata di Serie A 2020/21, i “Crociati” indosseranno infatti uno speciale kit dedicata alla lotta contro ogni discriminazione e a Black Lives Matter.

Una campagna fortemente voluta dalla società del Presidente Kyle Krause, con l’obiettivo di sottolineare con forza uno dei punti cardine dei propri valori. Attraverso questa maglia speciale la volontà è quella di sensibilizzare su un tema importantissimo come quello dell’uguaglianza, dell’unione e della fratellanza, con la volontà di costruire un mondo in cui ogni vita conti allo stesso modo, senza differenze.

“Ognuno di noi – ha dichiarato il Presidente del Parma Kyle Krause – deve fare la sua parte nella lotta contro il razzismo, dentro e fuori dal campo. Domenica indosseremo queste maglie per alzare la nostra voce collettiva contro il razzismo, la xenofobia e l’odio”.

L’iniziativa ha anche registrato l’adesione di un campione che ha scritto pagine indelebili di storia gialloblù, e che in primis lotta ogni giorno contro ogni forma di discriminazione. Si tratta di Lilian Thuram, che ha così commentato: “Ho aderito con orgoglio all’iniziativa del Parma, squadra che ha rappresentato la tappa fondamentale della mia carriera. E sono altrettanto orgoglioso di vedere quanto sia alta la sensibilità da parte dei gialloblù nei confronti di questo tema”. Thuram, da sempre particolarmente attento a queste tematiche, è anche autore del libro “Le mie stelle nere. Da Lucy a Barack Obama” e “Per l’uguaglianza”, mentre a uscirà in libreria il suo ultimo libro “Il pensiero bianco”.

A braccetto con il Parma Calcio scenderanno in campo anche Cetilar, Old Wild West, Viva La Mamma, Canovi Coperture ed Erreà: i loro loghi verranno applicati sulla maglia speciale in un colore “tono su tono”, con una visibilità ridotta rispetto a quella delle casacche che abitualmente vengono utilizzate in campo. Tutti hanno aderito e accettato questa scelta cromatica, con la volontà di rendere ancora più forte il messaggio che tutto il mondo Parma Calcio vuole lanciare.

L’iniziativa è stata presentata attraverso i canali ufficiale della società attraverso un video al quale hanno partecipato quattro giocatori del club: Juraj Kucka (Prima Squadra), Drissa Camara (Prima squadra/Parma Primavera), Giulia Soncini (Parma Femminile U19) e Gabriele Romano (Parma Under 10). A spiegare il messaggio, con la sua voce e con il suo volto, il testimonial di quest’iniziativa, ovvero Lilian Thuram.

La campagna ha un fine benefico. L’intero ricavato dell’iniziativa, infatti, sarà destinato sul territorio di Parma alla realizzazione di uno dei progetti interculturali e solidali curati da CIAC, il Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Onlus, oltre che alla Fondation Lilian Thuram.

Le maglie “Parma Calcio – Black Lives Matters”, prodotte in edizione limitata, sono da disponibili sullo shop on-line ufficiale del Parma Calcio.

In più, per chi vorrà contribuire acquistando un pezzo unico, le maglie originali “Match Worn” e “Match prepared” numerate che i giocatori useranno il giorno partita saranno messe in vendita da lunedì sempre sullo shop on line ufficiale Parma Calcio.

Lo speciale kit che i giocatori gialloblù indosseranno contro il Sassuolo è prodotto da Erreà, sponsor tecnico del Parma Calcio.