Al via la 54ima edizione della Barcolana: Lexus auto ufficiale dell’evento velico

Per il primo anno, Lexus è auto ufficiale della storica regata velica internazionale presente a Trieste – che quest’anno si terrà il 9 ottobre e a partire dal 1° ottobre sarà preceduta da eventi collegati a mare e a terra.

Un evento che vede nella sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente e nella passione dei partecipanti la propria essenza; tratti distintivi e punti di contatto anche con Lexus, pioniere nello sviluppo delle motorizzazioni elettrificate a basso impatto ambientale. RZ protagonista del Villaggio Barcolana: in anteprima nazionale il primo SUV Full Electric di Lexus costruito su una piattaforma BEV dedicata

Al via a partire da sabato 1° ottobre la 54° edizione della Barcolana, la storica regata velica di livello internazionale che quest’anno, per la prima volta, viene affiancata da Lexus come auto ufficiale. Un evento che proseguirà fino al 9 ottobre e che vede nella sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente e nella passione dei partecipanti la propria essenza; valori e tratti distintivi in comune con Lexus, brand premium del Gruppo Toyota e pioniere nello sviluppo delle motorizzazioni elettrificate a basso impatto ambientale.

Presso il Villaggio Barcolana, quest’anno viene presentato in anteprima nazionale il Nuovo Lexus RZ, il primo SUV Full Electric del brand ad essere sviluppato su una piattaforma BEV dedicata. Numerosi gli spazi dedicati al brand – fra cui uno stand con dei giochi di edutainment sul tema delle emissioni, una speciale area di test drive per provare i modelli ES, NX Plug-in e UX Hybrid, e un terrazzo attrezzato per fare degli scatti mozzafiato – dove visitatori e appassionati potranno entrare in contatto con Lexus e mettersi alla prova misurando il proprio livello di electrification.

Per Lexus l’elettrificazione rappresenta di fatto un’opportunità per reinventare il piacere di guida, sintetizzata nella visione “Lexus Electrified”: offrire il massimo in termini di performance, di maneggevolezza, di controllo, nonostante la radicale trasformazione della mobilità dettata dalla guida autonoma e dall’elettrificazione. Proprio in questo senso, il brand è attivamente impegnato a sviluppare un’ampia gamma di tecnologie – a batteria (BEV), ibridi elettrici plug-in (PHEV) e ibridi elettrici (HEV) – volte a trasformare radicalmente l’essenza dei veicoli di lusso del futuro.

Per tutta la durata dell’evento, Lexus avrà modo di sfruttare il palcoscenico della Barcolana per esprimere al meglio la sua visione human centred, mostrando tutta l’innovazione del brand nelconcepire un nuovo modo di intendere la mobilità e più in generale la relazione della persona con l’ambiente e la società. Un’unione armonica e al tempo stesso esaltante tra l’uomo, il suo veicolo e la natura che trae ispirazione anche da quello che rappresenta la vela nel mondo della nautica.

Quando si sale a bordo di una barca a vela e si salpa per mete – conosciute o sconosciute – ci si immerge totalmente nel silenzio, nella natura circostante, si attivano tutti i sensi per concentrarsi sull’esperienza che si sta vivendo; allo stesso modo, a bordo delle auto Lexus, è emozionante veleggiare su strada, nel silenzio e nel confort della propulsione elettrificata, apprezzando non solo il tragitto ma anche la consapevolezza di avere un assoluto controllo della propria vettura. E così come stare a bordo di una barca a vela regala esperienze indimenticabili, così Lexus emoziona grazie alla sua leadership tecnologica – strizzando sempre un occhio alla sostenibilità.

RZ, infatti, rappresenta un nuovo capitolo per Lexus e anticipa la visione futura sull’elettrificazione del brand, espressa attraverso lo stile, la tecnologia più avanzata e una dinamica di guida di altissimo livello. Questo modello concretizza l’enorme potenziale delle nuove tecnologie – non basandosi semplicemente sull’energia elettrica della batteria al posto di un motore convenzionale – mirando a migliorare le prestazioni e il piacere di guida, fedeli alla filosofia Lexus Electrified. Internamente il design dell’abitacolo è fatto su misura per le qualità specifiche della guida EV e abbraccia la filosofia centrata sull’uomo, da sempre fonte di ispirazione per Lexus.

Con le sue prestazioni a zero emissioni, RZ aiuterà Lexus nel suo progresso verso la neutralità carbonica e una società di mobilità sostenibile. Qui l’attenzione non è solo alle prestazioni dell’auto sulla strada ma abbraccia il suo intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento dei componenti, alla produzione e al ciclo di utilizzo, fino all’eventuale smaltimento.

“È un onore essere auto ufficiale di un evento iconico e amato come la Barcolana di Trieste. Troviamo legami importanti tra Lexus e il mondo della vela, amplificati in questo palcoscenico nazionale, quali passione, prestazioni e sostenibilità: tematiche chiave, per noi di Lexus, che delineano il nostro presente e quello che per noi è il futuro della mobilità.” afferma Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia. “In questa meravigliosa cornice triestina abbiamo l’occasione di presentare in anteprima nazionale Lexus RZ, modello rivoluzionario e espressione massima della strategia Lexus Electrified. Non vediamo l’ora di mostrarvelo e di condividere con il pubblico la massima espressione dei nostri valori.”