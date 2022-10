StarCasinò Sport nuovo Official Infotainment Partner dell’US Sassuolo

StarCasinò Sport, sito di infotainment sportivo, è il nuovo “Official Infotainment Partner” dell’U.S. Sassuolo, club amato in tutta Italia per la sua capacità di trasmettere importanti valori di sportività e inclusione. È proprio questo che unisce il brand di Betsson Group alla società neroverde: due realtà che condividono gli stessi principi e la stessa visione “Il nuovo modo di vivere lo sport”, come racconta il claim di StarCasinò Sport. L’ufficialità di questa collaborazione è avvenuta con lo shaking hands tra Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport, e Giovanni Carnevali, AD dell’US Sassuolo, in occasione della partita disputata domenica 2 ottobre tra Sassuolo e Salernitana al Mapei stadium.

“La società US Sassuolo è una realtà che ha saputo valorizzare al meglio l’amore per il calcio grazie ad una gestione sapiente e a grandi competenze che hanno fatto crescere alcuni dei talenti migliori del calcio nazionale. Siamo davvero orgogliosi di poter collaborare con questo club unico” ha commentato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport. “Il Sassuolo è la città più piccola che ha raggiunto la Serie A dal dopoguerra ad oggi e questo dato basterebbe a descrivere la favola che il club ha saputo realizzare, ma l’aspetto più emozionante è lo speciale legame tra squadra e tifosi. Vogliamo valorizzare ulteriormente questa passione e regalare ai tifosi esperienze straordinarie all’insegna del divertimento”.

“L’US Sassuolo è un club in cui StarCasinò Sport si rispecchia per gli aspetti valoriali legati alla promozione più sana e sostenibile del calcio, abbiamo voluto diventare loro partner proprio perché condividiamo lo stesso obiettivo. Attraverso questa partnership alimenteremo ulteriormente l’amore dei tifosi per il club e li coinvolgeremo in esperienze esclusive attraverso il divertimento e la passione per i colori neroverdi” ha dichiarato Francesca Broggi, Head of Marketing Italy di StarCasinò Sport.

“Siamo molto orgogliosi della partnership siglata con StarCasinò Sport, che da oggi entra nella famiglia neroverde”, ha dichiarato Giovanni Carnevali, AD U.S. Sassuolo. “Grazie alla sinergia con StarCasinò Sport i nostri tifosi avranno la possibilità di vivere esperienze nuove ed esclusive, oltre a rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie. Non vediamo l’ora di stupire i nostri fan!”.