Cagliari calcio (Serie B) premiato al #SFS con l’Impact Award

In occasione del “Social Football Summit 2022″, ItaliaCamp ha premiato il Cagliari calcio con l’Impact Award, il premio per il club calcistico che è riuscito a integrare nelle sue strategie, attività finalizzate alla generazione di impatto sociale per il territorio, per la comunità, per i tifosi e per tutti gli stakeholder di riferimento.

Leo Cisotta, Marketing & Business Development Director Italiacamp: “Premiamo la capacità di costruire una strategia di sostenibilità integrata capace di portare valore al proprio territorio e a tutti gli stakeholder, esempio tangibile di come generare impatto positivo – sociale ed economico – sia oltre che una responsabilità, anche una leva strategica per le stesse società di calcio”.

Elisabetta Scorce, responsabile CSR, Eventi e SLO del Cagliari calcio: “Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e onorati perché rende merito a quanto il Club fa da anni in termini di modello sostenibile d’impresa“.