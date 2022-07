Al via il 5 luglio “Rising Stars”. Il nuovo format tv di Eleven Sports dedicato al basket

Otto appuntamenti, uno a settimana, dedicati ai giovani talenti cestistici su Elevensports.com

Talento e duro lavoro sono alla base di qualsiasi successo: è questo il messaggio che Rising Stars, nuovo format di Eleven Sports, vuole promuovere e lanciare a partire da martedì 5 luglio. Il Format, condotto da Lorenzo Poliselli, presenterà interviste one to one con le più promettenti stelle del basket giovanile in un appuntamento settimanale ogni martedì alle ore 17:30.

La prima puntata sarà trasmessa proprio il 5 luglio e vedrà ospite Silvia Pastrello, guardia classe 2001 che gioca in A1 in quel di San Martino di Lupari oltre che nella Nazionale Italiana. Nella stagione passata Silvia è stata uno dei perni delle giallonere, in campo quasi 32 minuti di media, che hanno raggiunto sia i quarti di Coppa Italia che i quarti Scudetto, entrambe le volte hanno ceduto alla fortissima Schio.

Nella successiva puntata, 12 luglio, il protagonista sarà Giordano Bortolani: MVP under 22 dell’ultima Basketball Champions League con la maglia di Treviso dove si è fatto notare come protagonista in Italia ed Europa. Il giocatore farà rientro all’Olimpia Milano, proprietaria del cartellino, in attesa di conoscere il suo futuro.

Si proseguirà il 19 luglio con Gabriele Stefanini, guardia classe 1999, direttamente dalla San Francisco University dove ha raggiunto il torneo NCAA e la famosa March Madness con i DONS nell’ultima stagione. Farà ritorno in Europa per continuare il suo percorso di crescita: vedremo se in Italia o in giro per l’Europa.

In onda il 26 luglio, l’ospite sarà invece Abramo Canka, guardia ligure del 2002 che ha giocato gli ultimi anni fra Lituania, al Nevezis, e Russia con la maglia della Lokomotiv Kuban fra campionato Nazionale ed Eurocup. In estate Abramo farà ritorno in Italia dove intraprenderà un nuovo percorso sportivo a seguito della decisione di separarsi dal club russo.

Il 2 agosto come ospite Tommaso Morena classe 2004, direttamente dalla Reyer Venezia. La giovane ala ha esordito in LBA nell’ultima stagione agli ordini di coach Walter De Raffaele ed è stato uno dei punti fermi della formazione Under 19 Eccellenza.

Nella sesta puntata del 9 agosto invece sarà la volta di Tommaso Barbieri, centro della Virtus Bologna classe 2003 che in questa stagione è stato costantemente aggregato alla prima squadra di coach Sergio Scariolo ed ha potuto vivere la splendida cavalcata delle “Vu Nere” in Eurocup, culminata con la vittoria ed il raggiungimento dell’Eurolega, ed in campionato dove il percorso si è arrestato solo in finale contro Milano.

Penultimo appuntamento il 16 agosto, con Angelo Del Chiaro, centro del Pistoia Basket che ha raggiunto nell’ultima stagione la semifinale Play-off in A2 contro Verona poi vincitrice della stessa competizione. Angelo è nato nel 2001 ed ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Giorgio Tesi Group fino a diventare uno dei punti fermi della formazione oltre che uno dei beniamini del pubblico pistoiese.

Si chiuderà la prima stagione di Rising Stars con un altro autentico talento, su Eleven Sports il 23 agosto ci sarà il classe 2005 Wei Lun Zhao della Pallacanestro Varese. Zhao è stato il primo giocatore cinese ad esordire nel nostro massimo campionato, oltre a guidare Varese alla vittoria della Next Gen Cup, di cui è stato MVP. Ha anche vinto lo scudetto under 17 venendo inserito nel miglior quintetto della manifestazione.