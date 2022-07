Adidas presenta Al Rilha, l’official ball tecnologico di Qatar 2022

All’interno è installato un sensore di movimento dell’unità di misurazione inerziale (IMU) a 500 Hz, che fornisce una visione totale sul movimento della sfera, rendendo questa tecnologia impercettibile per i giocatori, senza incidere sulle loro prestazioni.

Il sensore è alimentato da una batteria ricaricabile, che può essere caricata per induzione. Nel segno della stretta collaborazione tra FIFA e KINEXON, leader nella rete di sensori all’avanguardia e nell’edge computing, tale avveniristico sistema consente agli Ufficiali di Video Match di rivedere per la prima volta i dati, di proprietà e gestiti da FIFA, in tempo reale fornendo automaticamente informazioni molto accurate, 500 volte al secondo, sulle situazioni di offside e sui tocchi poco chiari dei calciatori, migliorando la qualità e la velocità del processo decisionale della VAR.

Il pallone di Qatar 2022, che sarà utilizzato in tutte le 64 gare della manifestazione e non sarà commercializzato né disponibile al dettaglio, è stato sottoposto a rigorosi ed accurati blind test in occasione della FIFA Coppa Araba e del Mondiale per club 2021 svoltosi ad Abu Dhabi, per verificare efficienza e attendibilità dei dati.

Holger Kraetschmer, Head of Consumer Foresight di adidas ha dichiarato: “In adidas ci impegniamo a fornire un contributo attivo e coerente per migliorare il gioco moderno sia per i giocatori che per i fan. Dall’ultimo stivale tecnologia all’ hardwear, ai kit e ora alla palla connessa tecnologia per aiutare con un processo decisionale rapido e accurato per migliorare l’esperienza per tutti, tecnologia e l’innovazione sono al centro di tutto ciò che facciamo.“

“Questo tecnologia è il culmine di tre anni di ricerca e test dedicati da FIFA e il nostro partner adidas per fornire la migliore esperienza possibile ad arbitri, squadre, giocatori e tifosi che si recheranno in Qatar entro la fine dell’anno.”