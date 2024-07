Airweave Inc. entra nella “famiglia” dei partner del LOC di Milano-Cortina 2026

Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è lieto di annunciare l’ultimo accordo di partnership siglato con Airweave Inc., realtà innovatrice e leader nella tecnologia dei materassi e nelle soluzioni per il sonno che fa il suo ingresso in veste di Official Supporter di Milano Cortina 2026.

L’azienda giapponese, che ha già fornito i suoi prodotti in occasione di edizioni passate dei Giochi, con questo accordo si impegna a fornire le migliori condizioni possibili alle atlete e agli atleti che gareggeranno in occasione dello spettacolo sportivo che si terrà in Italia nel 2026.

Airweave Inc., rinomata per i suoi prodotti per il sonno scientificamente testati, fornirà prodotti per la biancheria da letto, compresi materassi che possono essere personalizzati per adattarsi al peso e alla forma del corpo di ogni atleta. I materassi avanzati dell’azienda, progettati per migliorare la qualità del sonno, saranno utilizzati nei villaggi degli atleti per garantire che possano esibirsi al massimo dopo una buona notte di sonno.

“Siamo entusiasti – ha dichiarato il CEO di Milano Cortina 2026, Andrea Varnier – di annunciare la nostra partnership con Airweave come Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’esperienza e le tecnologie avanzate di questa azienda – ha aggiunto Varnier – rappresentano per noi, ma soprattutto per gli atleti che pernotteranno presso i nostri Villaggi Olimpici e Paralimpici, una garanzia di qualità. Questa collaborazione è ben radicata nella comune passione per l’eccellenza, la cura dei dettagli e l’innovazione che unisce Italia e Giappone. Siamo convinti che grazie alla condivisione di valori comuni raggiungeremo traguardi significativi insieme”.

“Airweave è onorata di unirsi al viaggio con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Siamo entusiasti di partecipare per la prima volta all’edizione invernale dei Giochi, sulla base della nostra passata esperienza e della continua partnership con i prossimi Giochi, dove i nostri prodotti accoglieranno i migliori atleti provenienti da tutto il mondo. Crediamo che la nostra filosofia del “sonno di qualità” sia essenziale per raggiungere il massimo delle prestazioni atletiche e siamo entusiasti di supportare i migliori atleti invernali del mondo nella loro ricerca dell’eccellenza”. Motokuni Takaoka, Presidente e CEO di Airweave Inc.