Lo Spezia calcio (Serie B) cambia proprietà ma resta americano.

RAM Spezia Holdings LP, società con sede negli USA, ha acquisito l’intero capitale sociale di Spezia Calcio, divenendone unico azionista. La società acquirente è di proprietà di Thomas Roberts, investitore statunitense di lungo corso nel settore del private equity, originario di Boston. Roberts è stato un portiere di successo nella squadra dell’Università di Princeton ed è stato il principale donatore per la costruzione del Roberts Stadium presso la stessa università.

Sono attesi per i prossimi giorni cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione del club (attualmente terzo nella classifica di Serie B), che vedrà le seguenti figure apià cali:

° Charlie Stillitano, attualmente membro del Consiglio, assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione. È stato designato dalla nuova proprietà come loro rappresentante e principale punto di riferimento per questo importante investimento, grazie al suo coinvolgimento di lunga data nel mondo del calcio e alla sua esperienza come dirigente di primo piano nel settore. In passato, Stillitano è stato Direttore Generale dei New York/New Jersey MetroStars della MLS, co-fondatore di Relevent Sports Group, e attualmente ricopre il ruolo di Presidente di TEG Sport North America e Head of Global Football;

· Andrea Corradino assumerà il ruolo di vice presidente;

· Andrea Gazzoli viene confermato nel suo attuale ruolo di CEO.

Thomas S. Roberts:

“Si tratta di una sfida molto importante e anche di una grande opportunità per sviluppare le potenzialità dello Spezia Calcio e valorizzare ancora la sua storia. L’obiettivo è quello di un percorso nuovo e stabile in un sistema sportivo molto complesso, augurando a tutti noi di raggiungere i migliori traguardi sul campo nel minor tempo possibile”.

Charlie Stillitano:

“Sono onorato ed entusiasta di assumere un ruolo così importante allo Spezia Calcio, un club che ha compiuto progressi significativi nelle ultime stagioni, sia dentro che fuori dal campo. Farò del mio meglio per contribuire al successo di questo club con l’esperienza che ho maturato in molti anni nel mondo del calcio”. (fonte: sito Spezia calcio)