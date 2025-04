Stadi – Annunciato il progetto di una “Landmark Arena” per la città di Dublino.

Prime Arena Holdings Limited ha annunciato oggi il raggiungimento di un accordo per l’acquisizione di un sito di 8,14 acri a Cherrywood, a sud di Dublino, per lo sviluppo della prima arena “landmark” (letteralmente “simbolo”) dedicata agli sport invernali e all’intrattenimento in Irlanda, una nuova importante sede che trasformerà il panorama sportivo e culturale dell’Irlanda.

La documentazione di pianificazione per lo sviluppo (un progetto del valore stimato di 190 milioni di euro) dovrebbe essere presentata entro settembre 2025 per questa arena polivalente all’avanguardia, che diventerà la sede della prima franchigia professionistica di hockey su ghiaccio di Dublino; oltre a fungere da hub nazionale per gli sport invernali, i grandi concerti, le mostre internazionali e gli eventi aziendali.

Situato all’interno della Cherrywood Strategic Development Zone e con collegamenti di trasporto tramite Luas, Dublin Bus, M50 e M11, si prevede che la sede genererà un impatto socio-economico di oltre 230 milioni di euro all’anno, diventando una destinazione di riferimento per fan, famiglie e aziende.

Per la prima volta, l’Irlanda avrà una base permanente per gli sport invernali di livello olimpico, sostenuta dall’Olympic Federation of Ireland (OFI). Dublino è attualmente l’unica capitale del Nord Europa senza un centro permanente per gli sport su ghiaccio.

La nuova struttura comprenderà:

Due piste di pattinaggio olimpioniche a grandezza naturale;

Un’arena coperta da 5.000 posti (8.000 in piedi);

Un centro di allenamento ad alte prestazioni per atleti d’élite; e

Una sede permanente per la prima franchigia professionistica di hockey su ghiaccio di Dublino, con l’esclusiva franchigia per competere nel Regno Unito Elite Ice Hockey League (EIHL) e nelle competizioni europee, insieme alla franchigia di grande successo dei Belfast Giants.

Dermot Rigley, CEO di Prime Arena Holdings, ha dichiarato: “Questo è un momento decisivo per l’Irlanda, una dichiarazione coraggiosa di ciò che possiamo ottenere quando l’ambizione incontra la collaborazione.

“Dal 2021 lavoriamo silenziosamente ma incessantemente con un team incredibile per dare vita a questa visione e oggi siamo orgogliosi di condividerla finalmente con il pubblico irlandese.

“Con il supporto di Dún Laoghaire-Rathdown County Council e Hines, stiamo costruendo più di un’arena: stiamo creando un punto di riferimento nazionale che aprirà gli sport invernali a ogni angolo della società irlandese, darà potere ai nostri atleti e darà all’Irlanda la piattaforma che merita per ospitare eventi di livello mondiale”.

Il progetto è stato realizzato da un eccezionale team di progetto che comprende DMOD Architects, Linesight, Simon Clear & Associates, Philip Lee LLP, DBFL Consulting Engineers Ltd., IN2 Engineering, HWBC , Deloitte, Tony Foley, 2into3, 53Six, Onside e Penta Group.