Riccardo Calafiori testimonial della linea Adidas Active Flex.

adidas annuncia oggi il primo ambassador in assoluto per la sua linea di intimo: è Riccardo Calafiori (nella foto in primo piano), il 22enne difensore italiano dell’Arsenal e della Nazionale azzurra.

In occasione del lancio della collezione Active Flex – una capsule collection caratterizzata da design intramontabili, pensata per supportare gli atleti nei loro movimenti, garantendo comfort dentro e fuori dal contesto sportivo – Riccardo è stato ritratto in una veste inedita. Il calciatore viene raffigurato mentre affronta con naturalezza i momenti della vita al di fuori del campo – dal relax post-partita nello spogliatoio, alla semplice quotidianità della lavanderia.

Riccardo Calafiori ha commentato: “Sono incredibilmente entusiasta di essere il primo ambasciatore per l’intimo adidas…L’intimo adidas mi dà la giusta energia per affrontare la giornata…Proprio come nel calcio, ogni dettaglio è fondamentale”.