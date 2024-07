Sinner vincente a Wimbledon? Gli italiani ci avrebbero scommesso

Conferma Alcaraz, sorpresa Krejčíková, italiani protagonisti: il torneo di Wimbledon ha visto le vittorie dello spagnolo e della ceca, che hanno avuto la meglio su Djoković e Paolini. Era quanto previsto dagli scommettitori? In realtà, i favoriti e le favorite per la vittoria del terzo Slam di stagione erano altri: è quanto emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, nato per rilevare e analizzare tendenze e preferenze degli scommettitori sui principali avvenimenti sportivi e non solo. Nel dettaglio, sono state prese in esame le puntate online relative ai vincitori del tabellone maschile e femminile del torneo inglese.

Sinner vincente a Wimbledon 2024? In molti ci hanno puntato

Nei pronostici sul vincente di Wimbledon, l’attuale numero 1 del seeding Jannik Sinner fa la voce grossa: l’altoatesino, vincitore degli ultimi Australian Open, ha attirato il 43% della raccolta complessiva per questa tipologia di scommessa, salvo uscire anzitempo agli ottavi contro Medvedev, complice anche un malore.

Da solo, l’italiano pesa come i due finalisti che, insieme, totalizzano il 44% delle puntate: nel dettaglio, il 27% è appannaggio di Novak Djoković, sette volte vincitore all’All England Club, e il 17% a favore di Carlos Alcaraz, campione in carica e reduce dal successo al Roland Garros.

Di fatto, la platea Lottomatica ipotizzava un duello a tre per il successo finale: Sinner a parte, gli scommettitori hanno avuto buon fiuto. Staccati tutti gli altri tennisti, con una menzione per il 4% di preferenze accordate a Lorenzo Musetti, capace di arrivare fino in semifinale.

Poca fiducia, di contro, su uno specialista come Matteo Berrettini (1,4% di scommesse sul romano), eliminato al secondo turno nel derby con Sinner, mentre finiscono nella voce Altro (7%) i vari Hurkacz, Medvedev, Tsitsipas, Dimitrov, Zverev, De Minaur e Fritz. Da segnalare l’1,5% di puntate su Jack Draper, astro nascente del tennis britannico e reduce dal primo titolo Atp in carriera conquistato a Stoccarda.

Scommesse Wimbledon femminile: steccano tutte le favorite

Se il tabellone maschile ha confermato le previsioni degli scommettitori, le maggiori sorprese sono arrivate dal singolare femminile. Out per infortunio Aryna Sabalenka, numero 3 al mondo, la regina delle scommesse in chiave vincente di Wimbledon è Elena Rybakina: il 41% degli utenti Lottomatica ha puntato sulla kazaka, campionessa nel 2022, eliminata però in semifinale dalla futura vincitrice Barbora Krejčíková.

Appena lo 0,5% degli scommettitori ha puntato sulla ceca, autentica rivelazione dunque a Londra, nonostante in passato fosse stata anche numero 2 del ranking Wta e avesse già vinto uno Slam (l’Open di Francia nel 2021). Più fiducia sulla nostra Jasmine Paolini, on fire in questo 2024 e alla seconda finale consecutiva dopo quella conquistata al Roland Garros: la toscana ha intrigato la platea, attraendo il 6,5% di puntate in chiave vincente.

Quella tra Krejčíková e Paolini è stata, comunque, una finale inedita, non preventivata dagli scommettitori che, alle spalle della favorita Rybakina, davano chance di successo a Coco Gauff (19%), fuori agli ottavi contro Navarro, e, più indietro, alla numero 1 al mondo Iga Świątek (11%), eliminata già al terzo da Putintseva. Per la polacca, l’erba londinese resta ancora un tabù: in carriera, infatti, non è mai andata oltre i quarti di finale; un aspetto, questo, che spiega le percentuali relativamente basse in chiave vincente.

Anche in ossequio a un albo d’oro che nelle ultime sette edizioni (otto con quella appena conclusa) ha visto altrettante vincitrici, l’Osservatorio Lottomatica restituisce una certa frammentazione previsionale: 5% di puntate su Emma Raducanu e su Emma Navarro; 2,5% su Jeļena Ostapenko. Non scalda Ons Jabeur (1,4%), reduce da due semifinali consecutive a Wimbledon ma alle prese con un periodo di flessione e avaro di soddisfazioni.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/wimbledon-2024