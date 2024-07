Cresce il progetto “Investing for the Future”. Entra anche l’Unione Rugby Capitolina

Un altro importante tassello si aggiunge al progetto lanciato meno di un mese fa dalle “Fiamme Oro Rugby”: l’Unione Rugby Capitolina entra a pieno titolo in “Investing for the future” e si aggiunge a Villa Pamphili Rugby Football Club, Nea Ostia Rugby e Avezzano Rugby. L’obiettivo del progetto è offrire agli atleti over 18 un ventaglio di opzioni per poter continuare a giocare e rugby, in relazione al livello fisico, tecnico e alle esigenze di studio o lavoro, avendo la possibilità di essere individuati per poter militare in Serie A Élite con le Fiamme Oro, così come in serie A, A1 oppure in serie C.

Investing for the future è l’evoluzione del progetto precedentemente dedicato alla Élite Cup, poiché nasce da una delle principali priorità di Fiamme Oro Rugby, ossia arginare l’emorragia di talenti che non essendo pronti per l’alto livello, oppure volendo semplicemente continuare a giocare a rugby, smettano aprendo un vuoto importante per tutto il movimento rugbistico. L’intento è di fare in modo che ragazzi appena maggiorenni trovino la loro esatta dimensione sportiva e personale.

«Siamo molto contenti che una società come la Capitolina, così rilevante all’interno del quadrante Nord di Roma, abbia accettato di far parte di questa collaborazione – ha detto Filippo Cristiano, Direttore tecnico delle Fiamme – La collaborazione in sé è anche un segnale per tutte le società romane, e non solo, affinché capiscano che c’è la possibilità di lavorare tutti insieme in maniera coordinata e condivisa per raggiungere ognuno i propri obiettivi. Come Fiamme Oro siamo per l’inclusività e non per l’esclusività, quindi aperti all’ingresso di tutte le società che ritengono che questo progetto possa essere utile e interessante anche per loro. Non vediamo l’ora di poter cogliere i frutti di questa collaborazione».

«Abbiamo aderito a questo progetto con entusiasmo, perché sposa in pieno la filosofia della nostra Società – ha dichiarato Cesare Marrucci, Direttore tecnico dell’URC e neo allenatore della prima squadra bluamaranto – Da sempre per noi della Capitolina condividere esperienze è uno dei punti focali e Investing for the future è da considerare un passo in avanti proprio per non disperdere il grande patrimonio di giocatori giovani che viene prodotto da tutte le società romane e del Lazio. Mi auguro che il progetto si allarghi a macchia d’olio sia nella Capitale che nella nostra regione, ma anche in altre, soprattutto del Centro-Sud Italia, sempre a supporto del movimento».