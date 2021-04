AFC STIPULA UN ACCORDO STORICO CON SAUDI SPORTS COMPANY

(di Lorenzo Di Nubila) – L’Asian Football Confederation (AFC) ha annunciato un accordo esclusivo con la Saudi Company per i diritti mediatici delle competizioni AFC che coprono il Regno dell’Arabia Saudita per il ciclo commerciale 2021-2024.

A seguito della firma dell’accordo, la Saudi Sports Company avrà i diritti esclusivi in Arabia Saudita per trasmettere le principali competizioni per squadre e club della AFC, comprese le qualificazioni asiatiche AFC per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e l’AFC Asian Cup China 2023, come l’AFC Champions League.

L’accordo è in linea con la visione della leadership saudita di garantire la trasmissione di contenuti sportivi premium in una della basi di fan più presenti e appassionati nella regione MENA. Saudi Sports Company mostrerà inizialmente tutte le competizioni attraverso il loro servizio di piattaforma live GSA over-the-top (OTT) prima di trasmettere via satellite sui canali televisivi nell’ultimo trimestre del 2021, con ulteriori dettagli che saranno annunciati a tempo debito.

In base all’accordo, la Saudi Company si impegna a sfruttare la più recente tecnologia disponibile per portare un’azione di alto livello ai fan all’interno del Regno dell’Arabia Saudita per raggiungere gli obiettivi della Kingdom’s Vision 2030.

Dato ‘Windsor John, segretario generale dell’AFC, ha dichiarato: ” Questo è un momento estremamente significativo per l’AFC poichè l’Arabia Saudita è stata a lungo una delle nazioni più forti del calcio e non solo nel Golfo e in Medio Oriente, ma anche in Asia. Ora, questo accordo fornirà ai milioni di appassionati di calcio l’accesso più completo e la migliore copertura alle competizioni più apprezzate del calcio asiatico”.