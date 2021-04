ESPORTS: TEAM VELOCE COLLABORA CON LA SOCIETA’ NFT ANIMOCA BRANDS

(di Lorenzo Di Nubila) – La società londineseNFT Animoca Brands. La società londinese eSportS “Veloce” ha annunciato una nuova partnership a lungo termine con la società

Come parte dell’accordo, Animoca Brands ha investito il suo token di utilità per sport motoristici, noto come REVV, nel nuovo round di finanziamento pre-IPO di Veloce.

La partnership copre l’intera operazione di eSport di Veloce, che include dieci team, 40 canali e 215 milioni di visualizzazioni mensili. Inoltre, l’accordo copre anche il nuovo team della società di Extreme E, la prossima serie di SUV elettrici, rendendo Veloce il primo gruppo di sport motoristici globale ad essere parzialmente finanziato dai token REVV.

L’accordo si aggiunge alle partnership esistenti di Animoca Brands nel motorsport, inclusi accordi con Formula Uno, Formula E e MotoGp.

In riferimento a ciò, Jack Clarke, co-fondatore e chief innovation officer di Veloce, ha affermato: “Con un focus concentrato sul gioco integrato blockchain, vediamo un immenso futuro per i giochi e lo sport tokenizzati. Nessuna organizzazione corrisponde all’ampiezza e al portfolio di Animoca Brands nello spazio dei giochi blockchain e siamo entusiasti di sfruttare i nostri 200 milioni di spettatori mensili per costruire un ecosistema veramente integrato per il nostro pubblico digitale”.

Altrove in Extreme E, il team X44 di Lewis Hamilton ha annunciato di aver stretto una partnership con Prodrive, azienda di sport motoristici, che supervisionerà le operazioni di gara del team durante la stagione 2021.

Prodrive ha avuto precedenti successi nel motorsport, vincendo sei titoli del campionato del Mondo di Rally, sei titoli di Le Mans e cinque Campionati del Turismo Britannico, oltre ad essere anche campione in carica dei costruttori e piloti del Campionato Mondiale di Endurance GT con Aston Martin Racing.