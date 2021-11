Adobe nuovo partner del Real Madrid: il Santiago Bernabeu arriva a casa dei fan

(di Edoardo Lazzari) – Il Real Madrid annuncia come nuovo sponsor del club Adobe, brand americano internazionale di software digitali e contenuti video. La partnership è stata resa ufficiale attraverso un comunicato del club il 9 novembre e avrà come obiettivo principale la distribuzione online di contenuti di intrattenimento e di fan engagement attraverso l’innovativa piattaforma Adobe Experience Cloud e l’implementazione dei servizi digitali all’interno dello stadio Santiago Bernabeu, casa delle Merengues fresca di ristrutturazione.

Adobe Experience Cloud è una piattaforma online fornita dal colosso californiano Adobe che raccoglie applicazioni e servizi utili al cliente come strumenti di analisi, gestione dei contenuti e fan engagment. Attraverso l’uso della piattaforma di Adobe, il Real Madrid potrà avere a disposizione dati e statistiche riguardo ai suoi fan, sui loro canali di interazione con il club e come vengono in contatto con i contenuti del brand della squadra. Grazie a questi dati, il Real Madrid sarà in grado di fornire contenuti diversi per ogni esigenza dei fan e personalizzare l’offerta dei propri sponsor e partner a seconda del tipo di profilo a cui sono destinati.

Le novità riguardano anche il Santiago Bernabeu che dopo la ristrutturazione iniziata nel 2020 e ancora in corso ha riaperto le porte ai tifosi del Real. Attraverso i servizi digitali di Adobe, verrà creato un ecosistema digitale di prodotti e servizi collegato allo stadio e all’esperienza live delle partite: da casa, milioni di tifosi potranno vivere le emozioni dello stadio attraverso una esperienza digitale immersiva e multimediale fruibile dai canali e dalle piattaforme di streaming del club su ogni dispositivo digitale registrato su Adobe.

Michael Sutherland, direttore tecnico del Real Madrid: “l’esperienza dei nostri fan viene prima di tutto e per questo la scelta di lavorare con Adobe, leader nellacostumer experience, è stata semplice. Le capacità di Adobe di intercettare le nuove generazioni ci ha portato a voler realizzare una comunità globale caratterizzata dal nostro sistema commerciale digitali. Adobe ci aiuterà a tener conto dei dati e della privacy che ci permetterà di conoscere meglio i fan e guadagnarci la loro fiducia, fornendo loro i prodotti e i servizi che desidereranno”.

Il presidente di Adobe International Paul Robson ha parlato dell’esperienza digitale: “…attraverso l’uso di Adobe Experience Cloud, il Real Madrid sarà in grado di condividere contenuti personalizzati in tempo reale e su larga scala, spianandosi la strada per diventare un marchio globale di intrattenimento. Prendendo l’emozione elettrificante che i fan vivono nello stadio e trasportandola in una esperienza digitale immersiva, il club sarà in grado di costruire una connessione ancora più stretta con la sua fanbase sparsa in tutto il mondo”.