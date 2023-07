Adidas lancia l’Hero Film per FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023

Una immagine del pallone Adidas per la finale Uefa Champions League 2020 (si terrà a Istanbul in Turchia)

adidas presenta la sua nuova campagna per celebrare la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023. La campagna è dedicata alle icone della nuova generazione Alessia Russo, Lena Oberdorf e Mary Fowler e si propone di attirare l’attenzione globale sul gioco e di ispirare altre giovani donne e ragazze a seguire le loro orme.

La campagna adidas per la Coppa del Mondo femminile di maggior impatto di sempre riunisce la sua famiglia globale di leggende del calcio e di sostenitori del gioco femminile. Con una serie di filmati dal ritmo incalzante, la campagna accoglie una schiera di stelle composta tra gli altri da David Beckham, Leon Goretzka e Ian Wright, oltre che dall’attrice e appassionata di calcio Jenna Ortega e dall’eroe argentino della Coppa del Mondo Lionel Messi. I protagonisti si uniscono per celebrare le abilità per cui Russo, Oberdorf e Fowler sono famose: dalla visione del gioco all’intercettazione, alla potenza, fino alla creatività e alla precisione.

La nuova proposta creativa di adidas per il prossimo torneo è presentata dall’Hero Film ‘Play Until They Can’t Look Away’, che si propone di mettere in scena alcune delle più grandi calciatrici del mondo sul palcoscenico più importante. Uno scenario dove le abilità e la passione che queste atlete trasmettono per il gioco richiamano l’attenzione e il sostegno di tutti.

Con la colonna sonora dell’iconica canzone degli SL2, On a Ragga Tip, come sfondo; nel video ‘Play Until They Can’t Look Away’ i fan vedono il vincitore della Coppa del Mondo Lionel Messi, affiancato da Mary Fowler, che coglie lo sguardo degli spettatori – e anche dell’attrice Jenna Ortega – e lo conduce attraverso il mondo, fino al paese d’origine della Fowler, l’Australia, dove sono in corso i preparativi per il più grande momento sportivo femminile di sempre.

Poi, David Beckham e Ian Wright, insieme a sua nipote, la giocatrice dell’Arsenal FC femminile Raphaella Wright-Phillips, non riescono a scollare gli occhi di dosso da Russo, mentre la calciatrice si fa strada in modo spettacolare tra gli stretti corridoi di un supermercato, con il suo proverbiale stile creativo. Infine, Goretzka viene interrotto a sorpresa mentre gioca a bowling: Oberdorf sfreccia in una sala giochi, intercettando le palle che rotolano verso i birilli.

Ispirati dalle edizioni precedenti, i film – presentati anche con singoli cut per ogni atleta – sono anche pieni di sottili riferimenti a momenti memorabili, che i super appassionati di calcio apprezzeranno, tra cui i numeri di maglia, i palloni iconici dei tornei e molto altro ancora