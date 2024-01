ADICOSP organizzerà a Roma la chiusura invernale del Calciomercato

L’Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi (ADICOSP) organizzerà nei giorni mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio 2024 all’Hotel Hilton Roma Eur La Lama in viale Europa, 287 – Roma, la fase finale della sessione invernale del Calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023-2024.

Le aree adibite alle trattative resteranno aperte:

mercoledì 31 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 19;

giovedì 1 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 20 (termine ultimo trasferimenti).

Il calciomercato – dopo la sessione estiva – consolida la sede romana, con la due giorni organizzata da ADICOSP e avrà al suo fianco Rabona Mobile, come Title Sponsor della manifestazione.

Una due giorni in cui si affronteranno diverse tematiche legate alle varie professionalità del mondo del calciomercato, dal management del calciatore alla sostenibilità, empowerment femminile e bullismo.

Inoltre ci saranno panel organizzati da FERPI, AIAS, AIC e Social Football Summit.

Il presidente ADICOSP Alfonso Morrone (a sinistra – nella foto in primo piano): “Prosegue con la chiusura invernale l’edizione romana del calciomercato. La crescita della nostra vision per un nuovo modo di intendere la chiusura del calciomercato, mantenendo il concept delle trattative e impreziosita da contenuti di alto profilo. Perché le sessioni finali di calciomercato non sono solo l’occasione per la compravendita di calciatori ma anche e soprattutto un momento di confronto, di riflessione e di aggiornamento su temi fondamentali del mondo del calcio.”

Il programma completo degli eventi del Calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023-2024 sarà disponibile a breve sui social e sul sito ufficiale www.adicosp.it