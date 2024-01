Taylor Swift e Travis Kelce, due cuori e un patrimonio

(di Davide Pollastri) – La love story tra la pop star americana e l’icona sportiva dei Kansas City Chiefs (nella foto in primo piano il logo ufficiale) sta gonfiando le casse della franchigia NFL oltre che dello stato del Missouri.

L’amore sbocciato tra Taylor Swift, pop star dei record (persona dell’anno per il Time, 11 Grammy Awards, 50 milioni di album e 150 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, 279 milioni di followers su Instagram e un Tour che, secondo un rapporto di Morgan Stanley, potrebbe alzare il PIL degli Stati Uniti dell’1,5%), e Travis Kelce, tight end dei Kansas City Chiefs, sta gonfiando le casse della franchigia NFL di proprietà dell’imprenditore Clark Hunt e, di riflesso, anche della città del Missouri che la squadra rappresenta.

La possibilità di vedere la cantante di “Anti-Hero” in città e sugli spalti dell’Arrowhead Stadium sta portando in Missouri frotte di “Swifties” (così vengono chiamati i Fans della Pop star) bendisposti a spendere ingenti quantità di dollari pur di rubare una foto, un saluto o uno sguardo alla propria beniamina.

Quinton Lucas, sindaco di Kansas City, nel corso di un’intervista al magazine Billboard ha dichiarato: “A fronte di un investimento comunale quasi nullo, stiamo ottenendo un ritorno economico straordinario. Qualsiasi primo cittadino vorrebbe che Taylor Swift venisse nella propria città. E’ ottimo per la nostra economia, per la nostra cultura e per far sapere alla gente che abbiamo una città dinamica“.

I numeri confermano l’entusiasmo: i distributori ufficiali del merchandising NFL hanno registrato un +400% per quanto riguarda le vendite delle maglie di Kelce; incrementi nei ricavi sono stati registrati anche dai ristoranti Donutology, Piropos e Prime Social e da negozi come Westside Storey e Made in KC.

Anche Travis Kelce (atleta già molto seguito) ha visto aumentare la propria popolarità e, non a caso colossi, come State Farm, Experian, Pfizer e Campbell’s non si sono fatti sfuggire l’occasione di metterlo sotto contratto.