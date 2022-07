Venicemarathon lancia la prima ‘Banca Ifis Corporate Cup’

Motivare attraverso la competizione, condividere il sano piacere di un evento internazionale per consolidare il gruppo all’interno di aziende, gratificare i dipendenti e creare nuove occasioni di business-to-business. E’ questa l’essenza della “1a Banca Ifis Corporate Cup”, la nuova sfida ideata da Venicemarathon, promossa da Banca Ifis sponsor della manifestazione, abbinata alla 36ima UYN Venicemarathon del prossimo 23 ottobre e dedicata a tutte quelle piccole-medie-grandi aziende che scelgono lo sport come momento di crescita formativa. Una competizione amichevole e avvincente a livello corporate, nella quale i dipendenti si troveranno a competere sulle distanze di 42-21-10K assieme a migliaia di altri runners e dove il focus diventa conquistare il trofeo aziendale. Come funziona

Ogni azienda può iscrivere un numero illimitato di dipendenti. Verrà stilata una classifica ad hoc, sulla base della media della velocità dei partecipanti sia alla maratona, mezza maratona che alla 10K (espressa in minuti al chilometro) di ciascuna azienda. trofeo Banca Ifis Corporate Cup verrà assegnato all’azienda che ha totalizzato il maggior numero di punti. Alla prima azienda (quella con la media delle velocità più bassa) saranno assegnati 2.000 punti, alla seconda 1.900 e così via a scalare di 100 punti per ogni posizione in classifica. Dalla 21a posizione in poi verranno assegnati 100 punti per ciascuna azienda. Saranno inoltre assegnati 42 punti per ciascun maratoneta, 21 punti per ogni partecipante alla 21K e 10 punti per quelli della 10K.Ilverrà assegnato all’azienda che ha totalizzato il maggior numero di punti. Oltre alla partecipazione alla gara, le aziende potranno usufruire di pacchetti creati ad hoc da 2R Sport Events completi di accomodation, trasporti, possibilità di usufruire di Conference Hall per momenti di business-to-business, guide turistiche e persino un training program con allenatori specializzati per tutte le distanze. La 1a Banca Ifis Corporate Cup sarà soprattutto seguita a livello mediatico da Sporteconomy, l’agenzia giornalistica leader in Italia dell’informazione economica sportiva, già media partner della Venicemarathon. Nel frattempo, proseguono a gonfie vele le iscrizioni all’appuntamento del 23 ottobre: oltre al sold out dei 2.000 pettorali messi a disposizione per la 1a UYN Venice Half Marathon, gli iscritti alle tre manifestazionihanno complessivamente già superato i 10.000 iscritti.