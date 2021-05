ACERBIS NUOVO SPONSOR TECNICO DI A.C. PAVIA 1911. Siglato l’accordo con la storica squadra lombarda

Nuova importante sponsorship per ACERBIS Italia: la new entry è l’A.C. Pavia 1911, squadra storica del calcio italiano. milita in “Eccellenza”, la quinta divisione del calcio italiano. Nella mattinata di giovedì 13 maggio Guido Acerbis, CEO di ACERBIS Italia(nella foto a destra) ha incontrato nell’headquarter di Albino (Bergamo) Ettore Menicucci, direttore generale della squadra della città lombarda, per la formalizzazione dell’accordo in base al quale ACERBIS Italia diventerà nuovo Sponsor Tecnico ufficiale dell’A.C. Pavia 1911. Un rapporto basato su una visione comune dello sport e dei valori che rappresenta, unito alla volontà condivisa di valorizzazione dell’identità di un brand con ben 110 anni di storia. “La volontà è quella di avviare sinergicamente un percorso di crescita e di valorizzazione di un brand storico e con un radicamento importante sul territorio – ha sottolineato Guido Acerbis, CEO di ACERBIS Italia – per questo motivo la nostra azienda è entusiasta di dare il benvenuto ad A.C. Pavia 1911 nel network di livello internazionale costituito da tutti i nostri team”.