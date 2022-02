Accordo “monstre” Spotify-Barça. Più di 280 mln di euro in tre anni

Manca solo l’ufficialità alla notizia di Spotify* sulle maglie del Barcellona (Liga Spagnola) dalla stagione 2022-2023. Il nuovo partner sarà visibile sulle divise della squadra maschile, femminile e su quelle di allenamento (sostituirà il brand nipponico Rakuten). Secondo RAC1 (Mundo Deportivo) le due realtà hanno già stretto l’accordo e la firma arriverà nei prossimi giorni. L’accordo di sponsorizzazione è stimato in 280 milioni di euro per tre anni (fino alla stagione sportiva 2024-2025). Fino ad oggi i blaugrana incassavano 55 milioni di euro da Rakuten (main sponsor di maglia), 10 milioni da Beko (sleeve sponsor della prima squadra) e 3,5 milioni da Stanley per le casacche della selezione femminile. E’ l’accordo economico più importante nella storia della società catalana.

* servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti, incluse Sony, EMI, Warner Music Group e Universal. Si stima che Spotify fatturi più di 10 miliardi di dollari e possa vantare un portfolio clienti di 365 milioni di utenti in tutto il mondo.