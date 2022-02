Real Sociedad: l’inglese Cazoo nuovo main sponsor per 3 stagioni

(di Edoardo Lazzari) – La Real Sociedad, club militante nella prima divisone spagnola, ha annunciato che Cazoo, rivenditore britannico di auto online, prenderà il posto di Finetwork come main sponsor del club spagnolo già dalla prossima stagione. Dopo l’accordo temporaneo di un solo anno con Finetwork, a partire dal primo luglio 2022 la Real Sociedad si legherà al nuovo partner commerciale per le prossime tre stagioni, diventando il primo club fuori dalla Premier League britannica ad essere sponsorizzati da Cazoo, già main sponsor di Everton ed Aston Villa.

Cazoo è una società inglese di rivendita online di automobili fondata come start-up nel 2018 con sede a Londra. Con un bacino di vendite che conta più di 50mila auto vendute nel Regno Unito, Cazoo è una delle più innovative compagnie europee e vanta un valore di mercato attuale intorno ai 2.6 miliardi di dollari. Punto di forza della società londinese risiede nell’aver applicato il modello commerciale dei giganti dell’e-commerce come Amazon alla vendita di automobili: oltre all’acquisto online, semplice ed accessibile a tutti gli utenti, l’azienda si occupa sia del ricondizionamento delle auto usate sia della rapida consegna a domicilia del mezzo acquistato.

Sul comunicato apparso sul sito della Sociedad, il fondatore e CEO di Cazoo Alex Chesterman ha così commentato: “siamo molto eccitati di diventare partner con la Real Sociedad. Proprio come noi, il club è molto ambizioso e vanta un seguito appassionato di tifosi in tutta la Spagna, non vediamo l’ora di entrare in contatto con i fans e con la comunità locale per portare la migliore esperienza di compravendita di automobili in Spagna nel 2022”.

Jokin Aperribay, presidente del club basco: “Non vediamo l’ora, per la prossima stagione, di diventare partner con Cazoo: loro hanno una forte ambizione e piani ben precisi per continuare ad espandersi nel nostro mercato. Siamo grati di aiutare Cazoo ad avvicinarsi ai nostri fans e di renderli partecipi della formula innovativa che li sta rendendo così vincenti”.

Nonostante non siano ancora note le cifre della partnership, l’alto profilo commerciale di Cazoo porterà certamente ad una crescita degli introiti da sponsorizzazioni rispetto all’accordo annuale con Finetwork, che prevede €4 mln di entrate in un anno. Inoltre, l’accordo triennale potrebbe portare più stabilità: sia Euskaltel (gennaio 2018-luglio 2018) sia Goodball (stagione 2018-2019) non si sono rivelati partner duraturi, mentre Iqoniq, sponsor della scorsa stagione, ha addirittura interrotto l’accordo commerciale con la Sociedad prima della scadenza di contratto.