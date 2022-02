Due nuovi partner per il Rimini FC (Serie D). Al debutto gli sleeve sponsor Phonola e QuoJobis

(di Marcel André Vulpis) – Prosegue il progetto di crescita del marchio Rimini Football Club, quest’anno in Serie D e attuale leader del girone “D” (con 54 punti davanti al Ravenna calcio, distanziato di 5).

Tra le novità di queste prime settimane vi è l’ingresso di due sponsor di profilo nazionale, con un programma triennale di investimenti. Phonola e QuoJobis, questi i nomi dei marchi partner, hanno debuttato, di recente, nel match contro la Bagnolese (entrambi nel ruolo di sleeve sponsor), con una vittoria netta per 3 reti a 0. Accanto a queste operazioni di natura squisitamente commerciale vi è anche l’idea di una forma “consortile”, con l’obiettivo dichiarato di rinforzare la compagine societaria in vista del salto di categoria (in caso di promozione il Rimini FC infatti verrebbe iscritto, di diritto, in Lega Pro – girone “B”).

Il brand Phonola, noto per le imprese legate all’U.C. Sampdoria (nei primi anni ’80) e alla Juve Caserta di basket, ha scelto il territorio di Rimini non solo per chiare ragioni di natura commerciale, ma anche perchè punta a ingaggiare i tifosi con una serie di iniziative di marketing (ad esempio offerte e forme di acquisto a prezzi vantaggiosi). Anche QuoJobis (realtà nazionale con sede a Roma ed operante nel settore dei servizi per le risorse umane), si è legata alla società biancorossa in un progetto che la vedrà coinvolta fino al 2024 (con sinergie importanti in diversi ambiti dell’impresa calcio “Rimini FC”).

L’idea di partenza è costruire un progetto di azionariato diffuso di cui possano fare parti più soggetti (non solo locali), con fasce di intervento economico diverse. Tutto è ancora in fase di sviluppo e sono diverse le riunioni operative per individuare la formula di maggiore appeal per tifosi e imprenditori interessati ad investire seriamente nel mondo del calcio (al fianco di questo marchio storico). Per il momento le fasce di ingresso non dovrebbero essere superiori ad otto con benefit ed impegni economici di diversa portata.

Sotto il profilo sportivo il Rimini calcio (al termine del 22° turno di Serie D) ha totalizzato 17 vittorie, 3 pareggi e appena 2 sconfitte, per un totale di 48 gol realizzati e 10 subiti. E’ il secondo attacco del girone “D” (solo il Ravenna, secondo in classifica, ha fatto meglio: 53 gol) e migliore difesa dell’intero campionato. Soltanto Giugliano e Torres, rispettivamente primo e secondo nel girone “G” (ma con 4 partite in meno rispetto ai biancorossi) presentano dati per il momento più performanti: 6 e 8 reti subite. Nell’ultima gara, in casa dei rivali del Tritium, infine, la squadra del presidente Alfredo Rota ha vinto nuovamente per 3-0.