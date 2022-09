Accordo di collaborazione Sportium e SG Plus Ghiretti & Partners

Sportium, società del gruppo Progetto CMR, e SG Plus – Ghiretti & Partners firmano un accordo di collaborazione destinato ad avere un impatto positivo sul mondo dello sport e delle infrastrutture sportive. Sportium è un’azienda specializzata nell’ideazione, progettazione e sviluppo di impianti sportivi.

Presieduta da Massimo Roj, capitanata da Christian Recalcati, managing director, Giuseppe De Martino, direttore tecnico e Giovanni Giacobone, consigliere delegato, vede al lavoro un team multidisciplinare di professionisti dal background internazionale in grado di gestire tutte le fasi del progetto, costruendo un percorso personalizzato, a seconda delle esigenze di ogni committente.

SG Plus, società di consulenza leader nel settore dello sport guidata da Roberto Ghiretti, opera a 360° dialogando con tutti gli stakeholder del sistema: aziende, enti pubblici, mondo sportivo. I servizi che SG Plus è in grado di offrire sono molteplici e si estendono dall’analisi di scenario e geo – marketing, alla consulenza nello sviluppo di “Sport Plan”, dall’analisi delle best practices nazionali e internazionali in tema di sport, salute, qualità della vita, all’analisi dell’impiantistica sportiva, sia dal punto di vista normativo che economico-finanziario.

La collaborazione tra Sportium e SG Plus si fonda sulla comune convinzione che lo sport sia un settore capace di portare sviluppo a livello economico e finanziario, crescita e coesione sociale e sostenibilità ambientale laddove i progetti di impianti sportivi si rendono protagonisti di veri e propri progetti di rigenerazione urbana.

L’obiettivo principale di quest’alleanza è quello di integrare competenze diverse per promuovere strategie

di intervento per interventi di riqualificazione o di nuova edificazione di impianti sportivi per lo svolgimento dell’attività agonistica che siano all’avanguardia e che rispondano al meglio alle esigenze e agli interessi di tutti gli attori coinvolti.

“Siamo molto contenti per questo accordo di collaborazione con una realtà importante come SG Plus. Questa collaborazione nasce e si fonda sulla grande passione per lo sport e sulla volontà di essere parti attive nella riqualificazione dell’impiantistica sportiva nel nostro Paese. L’esperienza e la professionalità del team guidato da un grande professionista quale Roberto Ghiretti ci permetteranno di garantire ai nostri clienti un servizio ancora più qualificato. “ ha dichiarato Christian Recalcati

managing director di Sportium.

“La nostra mission, da oltre 20 anni, è sempre stata quella di cercare di migliorare e far crescere il mondo dello sport. Sportium è un soggetto faro nell’ideazione, progettazione e sviluppo di impianti sportivi e per noi è un vanto poter avviare questa collaborazione, che nasce da una comune visione del ruolo e del valore dello sport. Siamo certi di poter cooperare in maniera complementare per offrire servizi e progettualità sempre più professionali e qualificati” di Roberto Ghiretti Presidente di SG Plus.