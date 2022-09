Pubblicità virtuale presente in Nations League in occasione di Ungheria-Italia

Continua l’attività di implementazione della pubblicità virtuale realizzata dalla FIGC, grazie alla tecnologia Supponor in occasione delle gare all’estero degli Azzurri. A distanza di un anno dall’esordio nella gara valida per le European Qualifiers con la Svizzera e alle successive trasferte di Nations League dell’11 giugno in Inghilterra e del 14 giugno in Germania, anche ieri sera in occasione del match con l’Ungheria la FIGC ha dato visibilità ai propri partner commerciali attraverso una grafica virtuale sovraimposta sui LED posizionati a bordocampo. (fonte: FIGC)