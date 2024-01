AB InBev con Corona Cero diventa partner globale del CIO fino al 2028

Il colosso del settore bevande AB InBev (Anheuser-Busch InBev è una azienda multinazionale attiva nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche) è diventato un partner olimpico worldwide fino al 2028 (passando per Parigi 2024, Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028). La birra a zero alcol “Corona Cero” (nella foto in primo piano il logo “combined” dell’operazione) sarà lo sponsor globale dei Giochi Olimpici (nel segmento “birra”), evidenziando l’impegno del CIO e di AB InBev per un consumo responsabile soprattutto fra i più giovani (l’annuncio è arrivato direttamente sul sito ufficiale del Comitato Internazionale Olimpico).