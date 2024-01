Farcas affronta il fighter russo Isaev nella notte di Bangkok targata “ONE”

Un altro campione cresciuto in FIGHT1 entra alla “corte” di Chatri Sityodtong (fondatore della promotion asiatica ONE Championship tra le più rinomate nel panorama dei combat sports) a Bangkok (Thailandia) la notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio.

Si chiama Yuri Farcas (nella foto in primo piano la locandina ufficiale del match) e come gli altri atleti assistiti da Carlo Di Blasi come Giorgio Petrosyan, Martine Michieletto, Musta Haida e tanti altri anche lui avrà la sua grande chance nel più grande circuito di sport da combattimento al mondo: ONE Championship, l’unica promotion che ha grandi campioni sia nelle MMA che nella Muay Thai che nella Kickboxing, la disciplina in cui Farcas ha vinto il torneo Road to One Europe nella finale di Rosolini (SR) del luglio scorso.

UN MATCH DIFFICILE – Davanti a Farcas per il suo match (nei pesi massimi leggeri) si erge Beybulat Isaev vincitore di Ariel Machado a Muay Thai Factory.

Isaev ha tra le sue vittime illustri Bogdan Stoica (ROM) a ONE Championship mentre ha perso a gennaio 2022 contro Gianni Stoforidis (GR). Parliamo di un fighter con uno score record di 22W di cui 8 per K.O e 6 L.

DIRETTA SU DAZN – Farcas vs Isaev è il match da seguire nella notte tra venerdì 12 gennaio e sabato 13 gennaio su DAZN.

Il manager di Yuri Farcas Carlo Di Blasi ha rilasciato la seguente dichiarazione: ‘’Yuri Farcas è sicuramente un talentuoso campione made in Italy, seguito brillantemente da Fabio Giannelli della Mirafiori Kombat di Torino, ma come lui chissà quanti talenti sono nascosti nelle palestre italiane. Non sono a ONE solo perché non li abbiamo mai visti in circuiti nazionali importanti’’.