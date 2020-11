A Roma debutta il paracadutismo indoor. Al via il progetto Fly X Village

A Roma, già da alcune settimane, è possibile vivere l’avventura del volo con il simulatore di caduta libera di ultima generazione, che trasforma in realtà l’esperienza del volo. Il tutto rientra nel progetto denominato Fly X Village localizzato a via Cristoforo Colombo 168 (zona Eur).

“Siamo felici di essere stati accolti a Roma, nel quartiere storico della Garbatella – hanno dichiarato Max Graziosi e Giuseppe Cossu, campione italiano sia della disciplina indoor e outdoor (medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali 2018), responsabili della struttura. – A Fly X è possibile vivere l’emozione della caduta libera”.

L’equipaggiamento per il volo è totalmente realizzato dalla Bertrand, azienda italiana attiva nel settore del paracadutismo – concludono – Il sogno è quello di realizzare Fly X anche in altre città, crescere come gruppo creando ulteriori posti di lavoro e diffondere questo sport che è stato presentato come possibile disciplina alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel mondo esistono già centinaia di impianti”.

In Italia l’attività di paracadutismo indoor o indoor skydiving è stata, fino ad oggi, limitata a poche location, ma Fly X ha in programma, nei prossimi mesi, di realizzare in tante città italiane un numero di simulatori, che daranno a chiunque la possibilità di provare le sensazioni di questo sport nato negli Usa negli anni ’90.