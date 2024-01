1XInternet nuovo sponsor per la Federazione islandese di pallamano (HSI)

“1xInternet”, agenzia digitale specializzata in soluzioni software per aziende, nuovo partner della HSI (Federpallamano islandese – nella foto in primo piano il logo della realtà federale straniera).

(di Davide Pollastri) – Lo scorso 8 gennaio, attraverso un comunicato congiunto, la Federazione islandese di pallamano (HSI) e l’agenzia “1xInternet” (fornitore di soluzioni software con sedi in Germania, Islanda e Spagna) hanno ufficializzato l’avvio di una partnership che li vedrà uniti per tutta la stagione 2024. Il nuovo partner ha già offerto il proprio contributo creando, per la federazione, il sito web www.hsi.1xinternet.com, una piattaforma sulla quale i tifosi potranno trovare foto, dati, informazioni e perfino interagire con il campione Gísli Þorgeir Kristjánsson (gioca nell’SC Magedeburg in Germania ed è stato nominato sportivo islandese dell’anno nel 2023) e tutti gli altri pallamanisti della nazionale del Nord Europa.