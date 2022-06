Continental nel pool dei main sponsor del Tour de France 2022

A pochi giorni dall’inizio del Tour de France 2022, che partirà il 1° luglio da Copenaghen, il marchio Continental (pneumatici) ha annunciato il rinnovo della partnership con la gara ciclistica più famosa e importante del mondo fino al 2027. In qualità di uno dei cinque main sponsor e partner della vittoria di tappa, Continental, insieme all’organizzazione A.S.O. (Amaury Sport Organization), nei prossimi anni continuerà a contribuire per garantire un futuro più sostenibile al Tour. In quest’ottica, per esempio, gli pneumatici che Continental fornisce quest’anno alla corsa d’oltralpe sono dotati della nuova tecnologia di riciclaggio ContiRe.Tex.

Christian Prudhomme, Direttore del Tour de France, ha commentato: “Continental è uno dei partner più innovativi e importanti per il Tour de France, con cui siamo cresciuti molto. Siamo orgogliosi di poter beneficiare per altri cinque anni di tutto il know-how degli ingegneri Continental nel campo della tecnologia e della sostenibilità”. La collaborazione di Continental come sponsor e safety partner del Tour de France è iniziata alla fine del 2017, in qualità di fornitore di pneumatici per i veicoli ufficiali e come produttore di pneumatici per le bici dei corridori professionisti. Dal 2019 Continental è diventato uno dei cinque main partner dell’evento. “Non vediamo l’ora di portare avanti con successo la nostra partnership. I temi della sicurezza stradale e di un futuro più sostenibile ci uniscono e costituiscono la base della nostra collaborazione” commenta Ferdinand Hoyos, responsabile business replacement di Continental in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Oltre alle prestazioni degli pneumatici premium per ciclisti professionisti, Continental gioca un ruolo importante anche nel futuro della mobilità sostenibile. Entro il 2030, il Gruppo punta a diventare il produttore di pneumatici più avanzato in termini di sostenibilità e trasferisce queste ambizioni anche alla sua sponsorizzazione del Tour de France. “Accogliamo con favore gli obiettivi del Tour de France verso una maggiore sostenibilità e la supportiamo ove possibile. Ecco perché, ad esempio, quest’anno stiamo equipaggiando i veicoli ufficiali del Tour con pneumatici realizzati grazie alla nostra nuova tecnologia ContiRe.Tex – afferma Hoyos -. Ciascuno di questi set di pneumatici contiene poliestere ricavato da bottiglie in PET riciclate e mantiene elevati standard di sicurezza e affidabilità”.

Continental sarà fornitore ufficiale di pneumatici di sei team in gara quest’anno: i ciclisti di Ineos Grenadiers, Groupama-FDJ, Bahrain-Victorious, Movistar Team, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux e Team Arkéa- Samsic correranno per il podio con gli pneumatici GP5000 appositamente realizzati a mano.