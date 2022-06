DaChain lancia il primo Instant NFT nella storia del calcio digitale.

DaChain, la nuova piattaforma per la creazione gestione e commercializzazione di NFT, ha lanciato, nelle ultime ore, il primo Instant NFT, uno speciale esemplare di NFT commemorativo coniato sulla blockchain in tempo record, pochi minuti dopo la vittoria del Palermo contro il Padova in occasione delle finali di ritorno dei Playoff di Serie C.

L’Instant NFT “Il Trofeo del Palermo” – una riproduzione fedele e animata in digitale del trofeo alzato ieri sera dai giocatori rosanero, personalizzato con i colori della squadra vincente – è stato prodotto in soltanto 30 esemplari e reso disponibile in diretta sul sito dachain.com (https://dachain.com/creators/lega_pro) immediatamente dopo il fischio finale: una produzione tecnologica unica nel suo genere, messa in atto in tempo record per celebrare la vittoria della neoeletta in Serie B e coronare una tra le più ampie operazioni di rilascio di NFT nel calcio professionistico.

L’Instant NFT del Trofeo Vincente entra a far parte di una delle 3 collezioni esclusive del progetto “Serie C Playoff NFT”, lanciato da Lega Pro insieme ad Eleven Sports e DaChain, appartenenti al Gruppo Aser Ventures, piattaforma di investimento che opera nei settori media dello sport, dell’intrattenimento, dell’innovazione tecnologica a livello globale.

Per Lega Pro, il progetto “Serie C Playoff NFT” rappresenta il debutto assoluto sul mercato degli NFT, con una tra le più importanti operazioni mai sperimentate nella storia del calcio professionistico per la durata e per il numero dei club coinvolti.

In aggiunta allo speciale Instant NFT, a partire da stasera su DaChain.com sarà disponibile anche un ‘Top Moment’ in edizione speciale, realizzato con video prodotti da bordo campo per catturare le emozioni della curva in formato NFT per tutti gli appassionati che vorranno possedere un pezzo unico da collezione di questo momento storico. (fonte: Lega Pro)