Territorio e storia nella nuova divisa di gioco del Bradford City (League Two)

Dopo l’annuncio del mese scorso sulla partnership tecnica tra Macron e Bradford City*, il brand italiano e il club inglese, che il prossimo anno festeggerà i suoi 120 anni di storia, hanno svelato i nuovi kit gara Home che “The Bantams” indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica. Un insieme di tradizione, simboli, omaggio al territorio e innovazione stilistica e grafica, ai quali si aggiunge l’importante e consapevole scelta in termini di sostenibilità ambientale di indossare maglie realizzate da Macron in tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard.

La nuova ‘Home’, con colletto a polo nero con fine riga arancione, conferma il tradizionale design con bande verticali in giallo ambra e bordeaux. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club inglese ed è presente anche un tape interno siliconato con la scritta ripetuta We are the Bantams. Sul petto, a destra, in bianco il logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma del Bradford City arricchito da una stella dorata in riferimento alla vittoria della FA Cup del 1911. Interessanti dettagli grafici anche nel retro della maglia, come l’acronimo BCAFC (Bradford City Association Football Club) presente nel retrocollo esterno e in grafica embossata sul fondo maglia. Sempre nel retrocollo è stampato un nastro nero in ricordo delle vittime del tragico incendio dell’11 maggio 1985 al Valley Parade. Il kit è completato da pantaloncini neri con coulisse bordeaux e dettagli ambra-bordeaux sui fianchi e da calzettoni neri con due fini righe orizzontali ambra e bordeaux sul bordo superiore.

L’annuncio esce in concomitanza con il nuovo progetto di store monomarca per la vendita del merchandising ufficiale.

*E’ una società calcistica inglese con sede a Bradford, West Yorkshire. Milita in Football League Two, quarta serie del campionato inglese di calcio