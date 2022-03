Il Calcio Padova (Lega Pro) si apre agli esports. Accordo strategico con WeArena Entertainment

Lo scorso dicembre Lega Pro ha annunciato la partnership con WeArena Entertainment S.p.A. – primo e più grande network di parchi di intrattenimento digitale d’Europa avente una sezione dedicata alla gestione di team eSportivi per Club oltre ad essere Event Organizer di competizioni eSport per leghe sportive – con il dichiarato intento di operare in chiave strategica congiunta e in favore dei club per la crescita degli eSports in Italia dal punto di vista non solo competitivo ma anche valoriale e culturale.

E’ nell’ambito di tale progetto che il Calcio Padova si affida a WeArena per una partnership finalizzata a strutturare un settore eSport all’interno della Società biancoscudata, con WeArena che avrà il ruolo di supportare il Calcio Padova in questo percorso di crescita in uno dei mercati di maggiore interesse e ricchi di opportunità per le nuove generazioni.

Calcio Padova ha da subito avallato i valori su cui si basa il concept di “WeArena”, quali territorialità e senso di appartenenza, etica e professionalità: principi insiti nei valori e nella storicità del club nonché punti fermi e valore aggiunto del Progetto eSports promosso da Lega Pro e WeArena.

Sono già partite le selezioni dei player sul territorio padovano per reclutare i 12 ragazzi più meritevoli che entreranno a far parte del Team eSport Calcio Padova.

Inizia così il primo step che trova la propria ragion d’essere in un progetto strutturato che ha come obiettivo primario quello di avvicinare le nuove generazioni e, contestualmente, rendere l’attività degli eSport non solo economicamente sostenibile ma anche produttiva per il Calcio Padova.

Concetti questi che traspaiono anche dalle parole di Francesco Monastero, Ceo & Founder di WeArena Entertainment S.p.A.: “Il nostro proposito è quello di portare gli eSport a un livello importante. Vogliamo raggiungere quest’obiettivo supportando e guidando i club più innovativi come il Calcio Padova nel realizzare delle proprie strutture dedicate all’eSport perchè questo possa contribuire alla creazione di una vera e propria industria eSportiva in Italia.”

Enrico Corvaglia, responsabile commerciale Calcio Padova: “Siamo veramente entusiasti di questa partnership con WeArena, azienda leader nel settore degli eSports, e siamo certi che grazie a questa collaborazione riusciremo a raggiungere nuovi target, avvicinando i più giovani al mondo biancoscudato”.