13-02-2024: il primo giorno dell’ultima Ferrari senza Lewis Hamilton

Svelata a Fiorano “la signora in rosso (opaco)” che proverà a interrompere il dominio della Red Bull di Verstappen.

(di Davide Pollastri) – La Ferrari SF-24, la monoposto con cui la scuderia di Maranello affronterà il campionato mondiale di Formula 1 che inizierà tra pochi giorni, è stata presentata in grande stile alla presenza di John Elkann, del CEO Benedetto Vigna, del vicepresidente Piero Ferrari, del Team Principal Fred Vasseur e dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz (all’ultima esperienza con il “Cavallino” prima di cedere l’abitacolo della rossa più amata dagli italiani a Lewis Hamilton).

La nuova vettura si distingue per un telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio, cambio longitudinale a 8 marce, differenziale posteriore a controllo idraulico, freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti, un sistema di controllo elettronico sui freni posteriori, sospensioni anteriori a puntone e posteriori a tirante.

La Power Unit, denominata 066/12.ng, incorpora un motore V6 90° da 1600 cc con sovralimentazione Turbo singolo. Questo propulsore, capace di raggiungere i 15.000 giri/min., dispone di un sistema di iniezione diretta con una pressione massima di 500 bar.

Inoltre, la monoposto avrà un moderno Energy Recovery System (l’impianto che converte l’energia cinetica generata dalle frenate in energia elettrica), le cui batterie agli ioni di litio potranno immagazzinare fino a 4 MJ di energia. La potenza del MGU-K sarà di 120 kW, mentre il MGU-H potrà raggiungere i 125.000 giri/min, assicurando elevate prestazioni in pista.

Con questo gioiello di ingegneria, i cui costi di realizzazione si aggirano intorno agli 8 milioni di euro, Leclerc e Sainz cercheranno di riportare a Maranello il titolo mondiale piloti, vinto l’ultima volta con Räikkönen nel 2007, o almeno quello costruttori, mancante dal 2008.

L’impresa contro la combo Verstappen-Red Bull appare improbabile, tuttavia le ottime prestazioni raccolte sul finale del mondiale 2023 incoraggiano le speranze dei 37 sponsor (tra cui spiccano Shell, RayBan, Peroni, Puma, Giorgio Armani, TechnoGym, IVECO, Pirelli e Bell) e dei 21 milioni di tifosi (solo in Italia) che credono nella nuova vettura.