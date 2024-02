Calcio e sponsorizzazioni: un’analisi comparativa tra Italia e resto del mondo

Il calcio è da sempre uno dei principali veicoli di sponsorizzazioni nel mondo dello sport. Le squadre di calcio, i giocatori e persino gli stadi offrono molte opportunità per le aziende di promuovere i loro prodotti e servizi. Le sponsorizzazioni possono assumere diverse forme, ma una delle modalità più dibattute riguarda la partnership con le piattaforme di scommesse sportive. Attività di marketing di questo tipo variano notevolmente da paese a paese e sono influenzate da diversi fattori, tra cui la legislazione locale sul gioco d’azzardo, le tradizioni culturali e le politiche delle leghe sportive. Ecco un confronto generale tra l’Italia e il resto del mondo.

Calcio internazionale: L’impatto economico delle sponsorizzazioni delle società di scommesse online

Sia a livello europeo che internazionale, l’impatto economico delle sponsorizzazioni delle società di scommesse online è significativo. Di recente, il rapporto “The UEFA European Club Finance and Investment Landscape” ha portato alla luce un dato molto interessante: su 700 club europei appartenenti alle leghe maggiori, ben il 23% delle maglie è sponsorizzato da aziende di betting. Il dato passa al 13% nella seconda divisione.

Negli ultimi anni, molte squadre di calcio hanno stretto contratti di partnership con siti scommesse non aams i quali, come afferma la redazione di Finaria: “Sono bookmakers non regolamentati dall’ente italiano preposto e dunque slegate dal Monopolio di Stato. Si tratta, invero, di piattaforme perfettamente legali che usano licenze alternative”.

Le società più forti a livello globale offrono un notevole apporto finanziario ai club. Queste sponsorizzazioni consentono alle società di scommesse di aumentare la loro visibilità e di raggiungere un vasto pubblico di appassionati di calcio. Tuttavia, l’associazione tra il calcio e le società di scommesse online ha sollevato un forte dibattito. Alcuni sostengono che questa attività possa incoraggiare il gioco d’azzardo e influenzare l’integrità delle competizioni sportive.

Lo scenario italiano degli investimenti nel calcio dopo il “decreto dignità”

Dopo l’entrata in vigore del decreto dignità in Italia nel 2018, che ha imposto restrizioni pubblicitarie per le aziende di scommesse, il panorama delle sponsorizzazioni nel calcio italiano ha subito significative modifiche. Prima del decreto, le aziende di scommesse avevano una presenza prominente nelle maglie delle squadre di calcio, negli stadi e durante le trasmissioni televisive.

Dopo il decreto, gli investimenti commerciali da parte delle società di betting sono state ridotte in modo significativo, poiché sono state imposte restrizioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione. Queste hanno incluso divieti o limitazioni riguardanti la presenza di marchi di scommesse su maglie, pubblicità negli stadi e durante le riproduzioni mediatiche dei match.

Lo stesso processo sta avvenendo ora nel calcio britannico, dove i club della Premier League hanno deciso di sospendere le partnership con gli sponsor del settore betting che in precedenza brandizzavano circa il 40% delle maglie. In contrasto, in altre parti del mondo, dove non sono state implementate restrizioni simili, le aziende di scommesse continuano ad essere attive come sponsor nel calcio.

Il valore di mercato delle sponsorizzazioni sportive nel mondo

Il mercato delle sponsorizzazioni non interviene solo nel mondo del calcio, ma interessa a 360° tutto il mondo dello sport. Secondo l’analisi del PwC network, il valore del mercato globale degli investimenti in questo settore passerà dai 58 miliardi di euro del 2021 ai 100 miliardi di euro entro il 2030. Tale dato mostra chiaramente l’enorme portata di questo trend economico.

In conclusione, le sponsorizzazioni sportive, e in particolare quelle delle società di scommesse online nel calcio, hanno un impatto economico rilevante. Al contempo risulta importante considerare anche gli aspetti etici e sociali legati a questa pratica. È necessario trovare un equilibrio tra la ricerca di finanziamenti per i club e la tutela dei valori e dell’integrità dello sport.