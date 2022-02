Zelensky attende a Kiev l’attacco delle truppe russe. Nella notte si decide il destino della Ucraina

“Questa notte lanceranno un assalto. Il nemico userΓ tutto il suo potere su tutti i fronti per spezzare la nostra difesa. Adesso si decide il destino dell’Ucraina“. Lo ha dichiarato, nelle ultime ore, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un discorso alla nazione trasmesso in video (nella foto in primo piano).

Nel frattempo “…Cinque esplosioni si sono verificate con un intervallo di 3-5 minuti” vicino alla centrale elettrica CHP-6 che alimenta Kiev. Lo ha segnalato sui social il sindaco di Kiev Vitalij Klycko (ex campione mondiale di boxe). La prossima notte “sarΓ molto difficile” e spiega, che, con “le truppe russe vicine alla capitale”, il peggior pericolo Γ¨ rappresentato dai cosiddetti “gruppi di sabotatori“.

I ponti sono sotto protezione speciale” delle forze armate mentre sono stati predisposti posti di blocco non solo agli ingressi principali della cittΓ ma anche vicino alle strutture strategiche della capitale. Sempre il primo cittadino della metropoli ucraina ha spiegato come i reparti (ad esempio la 112a Brigata di Difesa Territoriale di Kiev), siano ormai al completo e si stia giΓ pensando alla creazione di unitΓ aggiuntive.