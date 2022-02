Hockey tedesco: il Lowen rinuncia alla sponsorizzazione di VTB Bank Europe

Il Lowen di Francoforte (club di hockey su ghiaccio di 2a divisione tedesca), ha scelto di interrompere i rapporti commerciali con la banca russa “VTB Bank Europe”, con effetto immediatmo a causa dell’attacco russo all’Ucraina.

“Le notizie e le immagini dall’Ucraina sono deprimenti e ci rendono tristi, molti dei nostri sostenitori hanno radici in Ucraina”, si legge in una nota del club. “In queste ore sono necessarie decisioni chiare: d’ora in poi il logo VTB non sarà più visibile sulle maglie dei leoni”.